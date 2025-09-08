Na poľské územie pri hraniciach s Bieloruskom spadol dron

Približne 300 metrov od bieloruských hraníc spadol v nedeľu večer na poľské územie dron. Ako informuje web Polsat News, oznámila to v pondelok poľská prokuratúra. Pravdepodobne nebol vyzbrojený, povedala hovorkyňa prokuratúry Lublinského vojvodstva Agnieszka Kępka.
Vrak dronu našla pohraničná stráž okolo 19:50, uviedol podpraporčík Paweł Smyk z tlačového tímu veliteľa pohraničnej stráže. „Nikomu sa nič nestalo. Nikto sa nezranil,“ dodal.
Podľa informácií reportéra Polsat News bol dron pred prekročením hranice detegovaný a monitorovaný vojenskými systémami.
Iný dron na poľskom území objavili v sobotu v obci Majdan-Sielec tiež v Lublinskom vojvodstve. „Na mieste sa nenašli žiadne stopy po výbuchu. Uvažuje sa o teórii, že príčinou havárie bol nedostatok paliva,“ povedal o sobotňajšom náleze Rafał Kawalec hovorca prokuratúry v meste Zamość.