Na paralympijské hry do Paríža vycestuje 26 športovcov, vo viacerých odvetviach sú očakávané medaily

Na paralympijské hry do Paríža, ktoré sa vo francúzskej metropole uskutočnia od 28. augusta do 8. septembra, vycestuje spolu 26 športovcov zo Slovenska. Slovenský paralympijský výbor (SPV) v ostatných týždňoch neuspel v boji o to, aby sa tam dostali ďalší Slováci v paracyklistike či tenise na vozíku.

V Tokiu bolo 27 paralympionikov

V lete 2021 malo Slovensko v japonskom Tokiu 27 paralympionikov. Do dejiska PH sa Slováci začnú presúvať už počas nasledujúceho týždňa. Parastrelci budú o medaily bojovať v Chateauroux, ostatní zostanú v Paríži.

V paraatletike vycestujú do Francúzska rovnakí športovci, ktorí sa predstavili aj v Tokiu – Marián Kuřeja, Ladislav Čuchran a Dušan Laczkó. Päť zástupcov bude mať Slovensko v boccii, siedmich v parastolnom tenise, troch v paralukostreľbe aj parastreľbe.

Dve športovkyne zabojujú v paraplaveckých súťažiach, dvaja športovci v paracyklistike a po ôsmich rokoch bude mať Slovensko zastúpenie aj v paradrezúre.

Očakávané sú medaily

„Medailové očakávania sú vo viacerých odvetviach. V streľbe tam máme Veroniku Vadovičovú či Radoslava Malenovského, v paracyklistike Jozefa Metelku alebo Patrika Kurila. Najpočetnejšia skupina sú parastolní tenisti a veríme, že aj niektorí z nich sa dostanú na pódium. V lukostreľbe majú naši športovci formu, ale tam je to aj o žrebe. Do Paríža pôjdeme veľmi dobre pripravení a verím, že tam uspejeme,“ uviedol vedúci slovenskej výpravy Tomáš Varga.

Na paralympijských hrách v Tokiu v lete 2021 získali Slováci jedenásť medailí (5-2-4) rovnako ako brazílskom Riu de Janeiro 2016 (5-3-3). Maximom v ére samostatnosti je 13 cenných kovov z Atén 2004 (3-5-5).