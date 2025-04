Na obranu dá Grécko rekordnú sumu, chce Achillov štít

Grécko plánuje do roku 2036 investovať 25 miliárd eur do „najrozsiahlejšej“ modernizácie svojej armády v novodobej histórii. Uviedol to v stredu grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Súčasťou tejto iniciatívy je vybudovanie protiraketovej, protileteckej a protidronovej kupoly s názvom Achillov štít.

Podľa správ gréckych médií Atény rokujú s Izraelom o získaní obranného systému, ktorý zahŕňajú aj pokročilé protidronové systémy. Ako možní dodávatelia nových zbraní, medzi ktoré patria námorne drony, drony a radary, sa spomínajú aj Francúzsko, Taliansko a Nórsko.

Grécko podpísalo s Francúzskom dohodu o vojenskej spolupráci a objednalo si 24 stíhačiek Rafale a tri obranné a intervenčné fregaty Belharra v celkovej hodnote viac ako 5,5 miliardy eur. Okrem toho Atény uzavreli dohodu o nákupe 20 amerických stíhačiek F-35.

V tomto roku sa grécky obranný rozpočet zdvojnásobil na 6,13 miliardy eur. Spolu s Poľskom, Estónskom a Lotyšskom je Grécko jedným z mála členov NATO, ktorí na obranu vynakladajú viac ako tri percentá svojho hrubého domáceho produktu .