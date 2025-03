Na Mosteckom jazere padol svetový rekord v otužovaní s podporu UNIQA!

Podarilo sa to! Prelomili sme ľady aj svetový rekord a získali titul GUINNESS WORLD RECORDS™ za najväčší počet otužilcov studenej vode naraz! Ako? Celkovo 2461 otužilcov vstúpilo spolu do Mosteckého jazera v sobotu 1. marca a prekonali 10 rokov starý zápis.

Česi aj Slováci opäť ukázali, že dokážu spojiť sily a dosiahnuť neuveriteľné výsledky. Masovo podporili spoločnú výzvu českého otužilca, freedivera a rekordmana Davida Vencla a finančného domu UNIQA a stali sa otužileckými legendami ovenčenými certifikátom svetových rekordov.

„Toto sa naozaj vydarilo, ten rekord je dôkazom našej odhodlanosti a schopnosti prekonávať vlastné limity. Otužovanie nie je len o fyzickej zdatnosti, ale tiež o mentálnej sile a táto akcia ukázala, že je to aj o komunite a jej sile. Dnes je spoločnosť veľmi rozdelená a som nesmierne šťastný, že môžem spájať ľudí podobnými podujatiami. Je úžasné vidieť, ako sa ľudia z celej Českej republiky ale aj Slovenska spojili, aby dosiahli tento neuveriteľný výkon. Ja môžem len všetkým účastníkom a UNIQA poďakovať. Je to neuveriteľný zážitok. Zvládli sme to a teraz môžeme ísť oslavovať,“ teší sa šťastný David Vencl hneď po odmávnutí rozhodcom a získaní titulu GUINNESS WORLD RECORDS™ za najväčší počet otužilcov v studenej vode naraz.

S prekonaním desaťročného rekordu poľských susedov bol spokojný aj Jakub Drobec, riaditeľ značky, marketingu a komunikácie finančného domu UNIQA:

„Bol to naozaj neuveriteľný zážitok. Myslím, že správne slovo je elektrizujúci. Som nadšený z toho, koľko ľudí sme na podujatie prilákali. A nielen tých, ktorí sa ponorili, ale aj tisíce divákov. Naším spoločným cieľom je inšpirovať ľudí k aktívnemu a zdravému životnému štýlu. A verím, že prostredníctvom tohto podujatia sme oslovili naozaj široké publikum a pre tých, ktorí sa ponorili prvýkrát, to bude skvelý začiatok celoživotného otužovania. Rovnako ako pre mňa.“

Foto: UNIQA

Aj Jakub sa nechal strhnúť silou otužilcov a vstúpil do jazera spolu s ostatnými rekordmanmi.

„Keď som videl, ako do Mostu prišli rodiny, priatelia, celé komunity, aby si spoločne užili toto podujatie a vytvorili nezabudnuteľnú spomienku, musel som sa pridať aj ja. Sám by som nikdy nevstúpil do vody s teplotou nižšou ako 4 stupne, ale naozaj som cítil energiu mojich kolegov, s ktorými sme sa vo vode doslova držali za ruky, ako aj každej hrdinky a každého hrdinu, ktorý s nami vstúpil do vody,“ podelil sa Jakub o svoje pocity po prekonaní rekordu a vyzdvihol, aké úžasné pre neho bolo sledovať, ako skúsenejší pomáhajú menej skúseným: „Je vidieť, že táto komunita naozaj ťahá za jeden povraz, rovnako ako my v UNIQA.“

Okrem získania titulu GUINNESS WORLD RECORDS™ za najväčší počet otužilcov v studenej vode naraz bolo cieľom podujatia zvýšiť povedomie o otužovaní a jeho preukázaných zdravotných prínosoch tak pre fyzické ako aj duševné zdravie. Žiaľ, hoci sa priemerná dĺžka života predlžuje, dĺžka života prežitého v zdraví sa podľa štatistík stále skracuje. „A to by sme chceli zmeniť. Aby sme zostali čo najdlhšie zdraví, musíme sa o svoje telo a myseľ dobre starať. Predchádzanie chorobám je kľúčom ku kvalitnejšiemu životu. A otužovanie práve prevenciou môže veľmi dobre pomôcť. Pravidelné otužovanie môže znížiť náš biologický vek o 5 až 15 rokov. A to stojí za vyskúšanie, čo myslíte?“ vysvetlil hlavný dôvod zapojenia UNIQA do prekonania tohto svetového rekordu Jakub Drobec.

Medzi účastníkmi sa to hemžilo aj významnými ľadovými osobnosťami. Prekonanie rekordu si nenechali ujsť ani polárnik Petr Horký, zimný plavec Jiří Škvrna alebo rekordman v bosom behu na snehu Joska Šálek. Prišla aj majsterka sveta v biatlone Jana Vápeníková alebo Lenka Petit Kulovaná, olympionička a trénerka krasokorčuľovania.A dorazili aj českí kanoisti , ktorí popri podpore priviezli aj svoje lode a aktívne sa zapojili do pomoci s organizáciou a zabezpečením akcie.

Doposiaľ najväčšieho ponoru „ľadových medveďov“ sa zúčastnilo 1799 ľudí a bol dosiahnutý na XII. zraze ľadových plavcov v poľskom Mielně 15. februára 2015. V českom Moste sa tak podarilo prekonať tento rekord o 662 ľudí.

„Ja si osobne myslím, že v Česku máme na počet obyvateľov najviac otužilcov na svete a dnešná účasť to len dokazuje. Okrem počtu ľudí, ktorí sa dnes prišli potápať do Mosteckého jazera, by mala registrácia obsahovať aj údaj o tom, aké percento z celkového počtu obyvateľov krajiny je to. A tam sme to prekonali oveľa viac,“ vzdal hold všetkým odvážnym účastníkom rekordér David Vencl.

Foto: UNIQA

Aké museli byť splnené podmienky na získanie titulu GUINNESS WORLD RECORDS™?

Na to, aby bol pokus 1.marca na jazere Most platný a mohol byť zapísaný do Guinessovej knihy rekordov, muselo byť dodržaných niekoľko oficiálnych pravidiel.

Teplota vody musela byť nižšia ako 10 °C. Teplotu museli overiť dvaja nezávislí svedkovia. Rekord bolo treba urobiť na vhodnej vonkajšej ploche (jazero, more, bazén atď.), ktorá je dostatočne veľká, aby sa do nej zmestila skupina. Každý účastník musel mať plavky. Nesmeli mať na sebe neoprény ani suché odevy. Každý účastník musel vstúpiť do vody minimálne po pás. Všetci účastníci museli byť vo vode súčasne po dobu aspoň jednej minúty.

Foto: UNIQA

Ako najlepšie začať s otužovaním?

Do systematického, pravidelného otužovania by ste sa mali pustiť z vedomej voľby a chuti spriateliť sa s chladom. Iba tak dokážete posilniť svoju imunitu a zdravie. Pokiaľ uvažujete o tom, že seriózne začnete s pravidelným otužovaním, prečítajte si rady alergologičky a imunologičky MUDr. Kataríny Bergendiovej z ImunovitalCentra v Bratislave.

Kedy? Otužovaniu by ste sa mali venovať v doobedňajších hodinách, keď je vaše telo po spánku dobre oddýchnuté. Keďže sa počas neho vyplavujú stresové hormóny, vo večerných hodinách by mohlo ovplyvniť kvalitu vášho spánku.

Ako často? Je to individuálne. Niektorí to zvládnu raz, iní dva- či trikrát týždenne. Vlastné limity by ste mali odhaľovať sami.

Ako začať? Začiatočníci by sa mali denne sprchovať studenou vodou. Najlepšie je začať vlažnou vodou a postupne ju ochladzovať. V zime sa odporúča sprchovať 1-3 minúty, v lete 3-5 minút. So sprchovaním v studenej vode môžu začať už 2-3 ročné deti. Pri sprchovaní sa stále pohybujeme, nestojíme na jednom mieste. Snažíme sa často nevynechávať ranné otužovanie, pravidelný kontakt so studenou vodou je veľmi dôležitý.

Čo po otužovaní? Po dosprchovaní sa utrieme suchým uterákom. Hlavu si nenamáčame. dáme si kúpaciu čiapku, aby sme si nezamokrili vlasy. Po dokonalom osušení vykonávame zahrievacie cviky aby sa naše telo zohrialo pohybom. Ak sme v časovej tiesni, ranné otužovanie radšej vynecháme, otužovať sa v zhone nie je dobré na psychiku.

Kedy budú výsledky? Začať treba vždy postupne a prvé výsledky sa prejavia v priebehu troch až štyroch týždňov. Ide o dlhodobý proces a táto investícia sa vám vráti až v horizonte niekoľkých rokov. Skutočne otužilým sa stáva človek asi po 2 rokoch pravidelného otužovania sa.

Aké najčastejšie chyby robíme pri otužovaní? Otužovať sa je potrebné postupne, chybou je preskakovať postupnosť krokov. Otužovať sa môže každý zdravý človek v akomkoľvek veku, ale platí, že deti a seniori by sa mali otužovať miernejšie a pozvoľnejšie.

Foto: UNIQA

Informačný servis