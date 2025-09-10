Na krajiny kupujúce ruskú ropu Trump uvalí 100-percentné sankcie, ak sa pripojí EÚ

Európska únia musí byť s nami, zdôraznil predstaviteľ americkej vlády.
Prezident Spojených štátov Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty sú pripravené rozšíriť clá proti krajinám kupujúcim ruskú ropu, ak Európska únia podnikne podobné kroky. Cieľom je zasiahnuť príjmy, ktoré Moskva potrebuje na vojnu na Ukrajine, povedal v utorok agentúre AFP americký predstaviteľ.

Prezident Donald Trump sa v utorok pripojil k rokovaniam medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie a nastolil možnosť ciel na úrovni 50 až 100 percent pre kupcov ropy, ako sú Čína a India, uviedol predstaviteľ, ktorý nie je oprávnený verejne diskutovať o týchto detailoch. Doteraz Trump takzvanými sekundárnymi sankciami zasiahol iba Indiu.

„Zdrojom peňazí pre ruskú vojnovú mašinériu sú čínske a indické nákupy ropy,“ dodal americký predstaviteľ. „Ak sa nedostanete k zdroju peňazí, neexistuje spôsob, ako zastaviť vojnovú mašinériu,“ poznamenal. Hoci je Trump „pripravený ísť do toho“, je presvedčený, že „EÚ musí byť s nami“, zdôraznil predstaviteľ americkej vlády.

EÚ pripravuje voči Rusku nový balík sankcií. Nemecko a Francúzsko sa v rámci týchto príprav snažia zamerať na ruský ropný gigant Lukoil, uviedli v pondelok diplomati.

