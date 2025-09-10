Na krajiny kupujúce ruskú ropu Trump uvalí 100-percentné sankcie, ak sa pripojí EÚ

Spojené štáty sú pripravené rozšíriť clá proti krajinám kupujúcim ruskú ropu, ak Európska únia podnikne podobné kroky. Cieľom je zasiahnuť príjmy, ktoré Moskva potrebuje na vojnu na Ukrajine, povedal v utorok agentúre AFP americký predstaviteľ.
Prezident Donald Trump sa v utorok pripojil k rokovaniam medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie a nastolil možnosť ciel na úrovni 50 až 100 percent pre kupcov ropy, ako sú Čína a India, uviedol predstaviteľ, ktorý nie je oprávnený verejne diskutovať o týchto detailoch. Doteraz Trump takzvanými sekundárnymi sankciami zasiahol iba Indiu.
„Zdrojom peňazí pre ruskú vojnovú mašinériu sú čínske a indické nákupy ropy,“ dodal americký predstaviteľ. „Ak sa nedostanete k zdroju peňazí, neexistuje spôsob, ako zastaviť vojnovú mašinériu,“ poznamenal. Hoci je Trump „pripravený ísť do toho“, je presvedčený, že „EÚ musí byť s nami“, zdôraznil predstaviteľ americkej vlády.
EÚ pripravuje voči Rusku nový balík sankcií. Nemecko a Francúzsko sa v rámci týchto príprav snažia zamerať na ruský ropný gigant Lukoil, uviedli v pondelok diplomati.