Na juhu Švajčiarska sa vykoľajil vlak, úrady hlásia pravdepodobných zranených

K nehode došlo ráno pri obci Goppenstein, polícia zatiaľ nezverejnila bližšie podrobnosti.
Na juhu Švajčiarska sa v pondelok ráno vykoľajil vlak, pričom podľa polície je pravdepodobné, že pri nehode utrpeli zranenia viacerí ľudia.

Regionálna polícia uviedla, že k vykoľajeniu došlo približne o 07.00 hod. pri obci Goppenstein. „Vykoľajenie vlaku, pravdepodobne so zranenými,“ informovala polícia na sociálnej sieti s tým, že ďalšie informácie zverejní, keď budú k dispozícii. Úrady bezprostredne po incidente neposkytli bližšie podrobnosti o počte zranených ani o príčinách nehody.

Švajčiarsko má jednu z najhustejších a najvyťaženejších železničných sietí na svete, pričom vlaky zohrávajú kľúčovú úlohu v každodennej doprave aj v tranzite cez alpské oblasti. Nehody sú relatívne zriedkavé, keďže krajina investuje značné prostriedky do údržby infraštruktúry a bezpečnostných systémov.

Región Valais, kde sa nachádza aj obec Goppenstein, je dôležitým železničným uzlom na trase spájajúcej sever a juh krajiny vrátane spojení vedúcich cez alpské tunely.

