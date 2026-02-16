Na juhu Švajčiarska sa vykoľajil vlak, úrady hlásia pravdepodobných zranených

Na juhu Švajčiarska sa v pondelok ráno vykoľajil vlak, pričom podľa polície je pravdepodobné, že pri nehode utrpeli zranenia viacerí ľudia.
Regionálna polícia uviedla, že k vykoľajeniu došlo približne o 07.00 hod. pri obci Goppenstein. „Vykoľajenie vlaku, pravdepodobne so zranenými,“ informovala polícia na sociálnej sieti s tým, že ďalšie informácie zverejní, keď budú k dispozícii. Úrady bezprostredne po incidente neposkytli bližšie podrobnosti o počte zranených ani o príčinách nehody.
Švajčiarsko má jednu z najhustejších a najvyťaženejších železničných sietí na svete, pričom vlaky zohrávajú kľúčovú úlohu v každodennej doprave aj v tranzite cez alpské oblasti. Nehody sú relatívne zriedkavé, keďže krajina investuje značné prostriedky do údržby infraštruktúry a bezpečnostných systémov.
Región Valais, kde sa nachádza aj obec Goppenstein, je dôležitým železničným uzlom na trase spájajúcej sever a juh krajiny vrátane spojení vedúcich cez alpské tunely.