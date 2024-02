Na ceste I/18 pod hradom Strečno budú pre zosuv skál platiť dopravné obmedzenia, polícia apeluje na vodičov

Žilinská krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti so záchrannými prácami po nedávnom zosuve svahu na cestu I/18 pri Strečne (okres Žilina). Umiestňovanie betónových panelov s ochrannými sieťami si tu vyžiada usmernenie premávky do jedného jazdného pruhu.

Cestná premávka môže byť krátko obmedzená už vo štvrtok od 19:00, keď tu budú pracovníci dodávateľskej firmy osádzať dočasné dopravné značenie. Obmedzenie premávky do jedného jazdného pruhu so striedavým riadením je naplánované na 1. a 2. marca vždy od 20:00 do 8:00.

„Pri vykladaní betónových panelov bude na nevyhnutne potrebnú dobu uzatváraná premávka v obidvoch smeroch,“ doplnila polícia. Pridala aj žiadosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť, trpezlivosť a rešpektovanie pokynov polície a oprávnených osôb.