Na americké clá na oceľ a hliník bude Európa podľa Berlína reagovať jednotne

V reakcii na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalenie 25-percentných ciel na dovoz ocele a hliníka do USA bude Európa konať „jednotne a odhodlane„. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister hospodárstva Robert Habeck.

„Z dlhodobého hľadiska má colný konflikt len ​​porazených,“ povedal minister. Dodal pritom, že „pre Nemecko a EÚ je najdôležitejšie, aby sme pokračovali v ceste spolupráce so Spojenými štátmi, z ktorej profitujú obe strany.“ Podľa jeho slov však je „jasné, že Európa musí a môže reagovať na jednostranné obchodné obmedzenia len jednotne a odhodlane. A na to sme pripravení.“

Trump v nedeľu novinárom na palube Air Force One povedal, že nové clá sa budú vzťahovať na „akúkoľvek oceľ prichádzajúcu do Spojených štátov“, pričom dodal, že to ovplyvní aj hliník.