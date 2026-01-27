Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Trnavskou župou šíri osvetu aj medzi stredoškolákmi

Trnavský samosprávny kraj už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Múzeom holokaustu v Seredi, ktoré bolo otvorené pred desiatimi rokmi v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Múzeum pre stredné školy pravidelne organizuje odborné exkurzie, vzdelávacie programy a diskusie, ktoré dopĺňajú vyučovanie dejepisu a občianskej náuky.
Tieto aktivity sú podľa odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja zamerané na študentov, ktorí si prostredníctvom osobnej skúsenosti a autentického prostredia dokážu lepšie uvedomiť dôsledky totalitných ideológií.
„Mladí ľudia sú v ére sociálnych sietí priamo vystavení názorom, ktoré spochybňujú slobodu, demokraciu a ľudskú dôstojnosť. Práve preto považujeme za dôležité ponúkať stredoškolákom vzdelávacie aktivity, ktoré im zrozumiteľnou formou približujú zločiny nacizmu a pomáhajú im pochopiť, kam až môže viesť nenávisť a extrémizmus. Je na nás, aby sme chyby našich predkov nezopakovali,“ povedal pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu trnavský župan Jozef Viskupič.
Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry. Jeho stála expozícia vznikla na mieste pôvodného pracovného tábora, v ktorom bolo počas druhej svetovej vojny väznených približne 16-tisíc Židov. Súčasťou Múzea holokaustu je aj vzdelávacie stredisko, ktoré sa sústreďuje na problematiku rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie. Vedúcim múzea od jeho otvorenia v januári 2016 je Martin Korčok.