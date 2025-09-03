Muž s chodítkom v Bratislave obťažoval cestujúcich v MHD, skončil za mrežami – VIDEO

Muž s chodítkom obťažoval cestujúcich v bratislavskej MHD, skončil za mrežami. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vyšetrovateľ obvinil z trestného činu výtržníctva a krádeže 34-ročného Mária E. z Bratislavy.

Obvinený muž ešte dňa 27. augusta počas cesty električkou MHD medzi zastávkami Mariánska a Americké námestie vyvolal verejné pohoršenie tým, že si stiahol nohavice, vytiahol pohlavný úd a cestujúcich obťažoval nevhodným správaním.

Po chvíli si nohavice obliekol znova, avšak začal vykrikovať vulgarizmy na ostatných cestujúcich,“ uviedol hovorca. Starší pán, ktorý sa cestujúcich zastal, sa stal obeťou najskôr vulgárneho verbálneho a následne aj fyzického napadnutia.

Po niekoľkých sekundách sa podarilo agresívneho muža z električky dostať von, avšak páchateľ odcudzil pánsku tašku poškodeného muža, v ktorej mal hotovosť a mobilný telefón. Z miesta odišiel preč, avšak na základe oznámenia na čísle 158 sa podarilo muža zadržať a eskortovať na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia.

