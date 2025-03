Musk označil senátora Kellyho za zradcu pre jeho podporu Ukrajiny

Miliardár a poradca Bieleho domu Elon Musk označil senátora Marka Kellyho pre jeho podporu Ukrajiny za „zradcu“. Kelly, bývalý astronaut NASA a pilot amerického námorníctva, navštívil Ukrajinu cez víkend.

„Práve som odišiel z Ukrajiny. To, čo som videl, mi dokázalo, že sa nemôžeme opustiť ukrajinský ľud. Každý chce, aby sa táto vojna skončila, ale akákoľvek dohoda musí chrániť bezpečnosť Ukrajiny a nemôže byť darom pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ uviedol Kelly na sociálnej sieti X. Musk na Kellyho na sieti X reagoval slovami: „Ste zradca.“

Kelly odpovedal: „Zradca? Elon, ak nechápeš, že obrana slobody je základným princípom toho, čo robí Ameriku skvelou a chráni nás, možno by si to mal nechať na tých z nás, ktorí to robia.“ Televízna sieť NBC neskôr uviedla, že Kelly o Muskovi pred novinármi povedal, že „nie serióznym chlapom. Mal by sa vrátiť k stavbe rakiet,“ uviedla NBC.