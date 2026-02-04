Musk nazval španielskeho premiéra špinavým Sánchezom

Americký miliardár a majiteľ mikroblogovacej sieti X Elon Musk označil španielskeho premiéra Pedra Sáncheza za „tyrana a zradcu španielskeho ľudu“. Reagoval tak na plány predsedu vlády zakázať sociálne siete deťom do 16 rokov s cieľom ochrániť ich pred škodlivým obsahom, ako sú pornografia a násilie. Informuje o tom web Euro News.
Sánchez uviedol, že platformy budú musieť zaviesť účinné systémy overovania veku, nielen zaškrtávacie políčka, ale skutočné prekážky, ktoré fungujú, ak chcú v Španielsku pôsobiť. Premiér tiež oznámil návrh nového legislatívneho balíka. Ten obsahuje zákony, podľa ktorých budú vedúci pracovníci sociálnych sietí niesť zodpovednosť za nedostatočnú kontrolu ich platforiem.
Musk, ktorý je kritikom španielskeho premiéra pre jeho imigračnú politiku, vyjadril nesúhlas s novými opatreniami, nazval ho „špinavým Sánchezom“ a pridal emoji výkalov.
Madrid tvrdí, že opatrenia majú riešiť „zlyhaný stav“ sociálnych sietí, kde sa ignorujú zákony a tolerujú trestné činy. Jedným z najkontroverznejších návrhov je, aby šéfovia a vlastníci sociálnych sietí niesli právnu zodpovednosť, ak neodstránia nenávistný alebo nezákonný obsah. Takéto opatrenie by malo priamy vplyv na ľudí ako Musk.