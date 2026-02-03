Francúzski kriminalisti vykonali prehliadku v parížskom sídle platformy X. Muska predvolali na dobrovoľný výsluch

Vyšetrovanie vedené v spolupráci s Europolom sa zameriava na podozrenia, že algoritmus platformy X mohol byť použitý aj na zasahovanie do francúzskej vnútroštátnej politiky.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Trump
Americký miliardár a majiteľ platformy X Elon Musk. Foto: Ilustračné, AP Photo/Mark Schiefelbein
Francúzske úrady pre boj proti kyberkriminalite vykonali prehliadku parížskych kancelárií sociálnej mikroblogovacej siete X miliardára Elona Muska. Informovala o tom v utorok parížska prokuratúra.

Operácia, do ktorej je zapojená aj európska kriminálna agentúra Europol, je súčasťou vyšetrovania, ktoré začalo v januári 2025. Vyšetrovanie sa zameriava na podozrenia, že algoritmus platformy X mohol byť použitý na zasahovanie do francúzskej vnútroštátnej politiky.

Predvolanie na výsluch

Prokuratúra zároveň oznámila, že predvolala majiteľa platformy Elona Muska, aby podal dobrovoľné svedectvo.

„Predvolania na dobrovoľné výsluchy na 20. apríla 2026 v Paríži boli zaslané pánovi Elonovi Muskovi a pani Linde Yaccarinovej, ktorí boli v inkriminovanom čase faktickými aj právnymi manažérmi platformy X,“ uviedla prokuratúra.

Dezinformácie o holokauste

Vyšetrovanie sa začalo na základe dvoch sťažností z januára 2025 a následne sa rozšírilo po ďalších podaniach, ktoré kritizovali úlohu chatbota Grok pri šírení dezinformácií popierajúcich holokaust a jeho zneužívanie na výrobu sexuálnych deepfake materiálov, uviedla prokuratúra.

Riaditeľ platformy X pre Francúzsko Laurent Buanec sa už v januári 2025 voči vyšetrovaniu ohradil s tým, že platforma má „prísne, jasné a verejné pravidlá“, ktoré ju chránia pred nenávistnými prejavmi a dezinformáciami.

