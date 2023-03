Ruská hrozba nebola nikdy väčšia, podľa Káčera musíme ďalej posilňovať východné krídlo NATO

Ak chceme žiť naďalej v bezpečí, musíme byť pripravení brániť východné krídlo NATO a vytrvať v pomoci Ukrajine. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer v Poľsku.

Káčer vystúpil na zasadnutí členských krajín Bukureštskej deviatky (B9), ktoré sa konalo 30. a 31. marca v poľskom meste Lodž.

Nemôžeme byť naivní

Hlavnými témami rokovaní ministrov boli aktuálna bezpečnostná situácia v euroatlantickom regióne, potreba udržania a pokračovania pomoci Ukrajine, ako aj príprava samitu Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorý sa uskutoční v dňoch 11. a 12. júla v litovskom Vilniuse.

Partneri sa zhodli, že ruská hrozba nebola nikdy väčšia a podľa toho musia aj členské štáty Aliancie vrátane krajín formátu B9 konať.

„Nemôžeme byť naivní a musíme ďalej posilňovať obranu tzv. východného krídla NATO, aby sa občania mohli cítiť bezpečne. Našimi ďalšími kľúčovými spoločnými záujmami sú udržanie pomoci Ukrajine a jasná politika voči agresívnemu Rusku. Jeho nepriateľsky naladený režim sa dlhodobo snaží oslabiť našu bezpečnosť hybridnými, kybernetickými či špionážnymi aktivitami,“ upozornil Káčer.

Zároveň pripomenul, že po invázii na Ukrajinu predstavuje Rusko aj priamu vojenskú hrozbu, ktorá podkopáva stabilitu celého medzinárodného usporiadania.

Zodpovedný spojenec

Reakciou krajín NATO je preto snaha o maximálnu pripravenosť plnohodnotne brániť ktoréhokoľvek spojenca od prvej minúty prípadného konfliktu.

„Som hrdý, že Slovensko od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine vie, akú hodnotu majú mier, sloboda a bezpečnosť. Naši spojenci to veľmi vysoko oceňujú, o to viac, že naša pomoc nie je jednorazová, ale dlhodobá,“ povedal šéf slovenskej diplomacie a dodal, že to potvrdzuje, že sme zodpovedným spojencom, spoľahlivým partnerom a susedom.

V podpore Ukrajiny chce pokračovať aj Aliancia, ktorá vie asistovať pri reformách či zavádzaní štandardov na Ukrajine tak, aby sa raz mohla stať súčasťou euroatlantickej rodiny.

Bukureštská deviatka (B9) je neformálne zoskupenie krajín tzv. východného krídla NATO, do ktorého okrem Slovenska patrí aj Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko. Najbližšie zasadnutie krajín B9 na úrovni hláv štátov a vlád sa uskutoční 6. júna 2023 v Bratislave.