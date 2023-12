Múdro a bezpečne: Hodnotenie nového modelu KIVI špeciálneho smart TV pre deti

Pred zimnými prázdninami predstavila európska značka KIVI nový produkt, ktorý by mohol byť skvelým nápadom na darček pre deti. KIVI KidsTV je smart televízor určený špeciálne do detských izieb. Má obrazovku chránenú tvrdeným sklom, ktoré odoláva nárazom a poškriabaniu, a do jej modrého rámu sa vojdú detské stavebnice. Poďme sa na túto novinku pozrieť bližšie.

Technické špecifikácie

KIVI KidsTV je 32-palcový smart televízor s Full HD obrazovkou, maticou FSA a technológiou priameho LED podsvietenia. Aby bol obraz jasnejší, kontrastnejší, sýtejší a realistickejší, používa výrobca vlastné technológie, ako je Super contrast control, Max Vivid, Ultra clear a HDR. Tieto funkcie podporuje výkonný čipový set a 8 GB integrovanej pamäte. Nechýbajú bezdrôtové rozhrania ako bluetooth, Chromecast, wi-fi a všetky potrebné porty: ethernet (LAN), 2 USB, 4 HDMI, audiojack, optický audiovýstup, mini RCA. Televízor funguje na systéme Android TV 11. Výkonný zvuk zaisťujú dva 16-wattové reproduktory s technológiami Dolby Audio, Sound Surround, Auto Volume Control a SRC.

Čím je KIVI KidsTV taká výnimočná?

Personalizovaný dizajn rámu

Do rámu, základne a stredovej dosky televízora KIVI KidsTV možno umiestniť detské stavebnice. Deti si môžu postaviť čokoľvek kdekoľvek na ráme bez obmedzenia veľkosti, tvaru alebo farby. To umožňuje vytvoriť zakaždým jedinečný rám, ktorý odráža individualitu a kreativitu. Televízor je kompatibilný s obľúbenými sériami stavebných kociek, takže môžete použiť súpravy, ktoré vaše dieťa už vlastní, alebo kúpiť nové s ľubovoľným motívom.

Foto: KIVI

Ochranné sklo

Silné tvrdené sklo odolné proti poškriabaniu poskytuje optimálnu ochranu obrazovky pred ťažkými hračkami, knihami alebo dokonca loptami. Je odolné proti porezaniu ostrými predmetmi, pazúrikmi domácich maznáčikov, kovovými zipsami na oblečení alebo káblami nabíjačky telefónu. Televízor je pre deti celkom bezpečný a bude zobrazovať jasný obraz mnoho rokov. Spoločnosť KIVI na svoje produkty tradične poskytuje trojročnú záruku.

Stabilita a bezpečnosť

Nový výrobok sa dodáva sú súpravou obojstranných samolepiek, ktoré rodičom umožňujú televízor bezpečne pripevniť k poličke alebo stojanu. Tým je zaistená stabilita pri hre so stavebnicami alebo v prípade, že do obrazovky narazí hračka.

Foto: KIVI

Nočné svetlo pre zdravý spánok

Na zadnom paneli televízore KIVI KidsTV je umiestnené upokojujúce nočné svetlo AlumiGlow. Vytvára v detskej izbe útulnú atmosféru a pomáha deťom rýchlejšie zaspať, najmä ak nerady spia potme. Nočné svetlo môže fungovať, aj keď je televízor vypnutý, a jeho úroveň jasu je nastaviteľná. Rodičia alebo deti ho môžu ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora alebo tlačidla na skrinke televízora.

Pohodlné diaľkové ovládanie

Aktualizovaný diaľkový ovládač KIVI má ergonomický dizajn s minimálnym počtom tlačidiel, takže ovládanie Smart TV zvládne aj dieťa. Pohodlne sa drží a tlačidlá sú hladké a tiché. Diaľkový ovládač obsahuje vstavaný mikrofón pre hlasové ovládanie, čo je ideálne pre tých, ktorí ešte nevedia čítať. Obľúbené aplikácie sú rýchlo dostupné prostredníctvom vyhradených tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Medzi ďalšie vlastnosti patria atraktívna modrá farba a tlačidlo na ovládanie nočného osvetlenia. Svietiace logo na spodnej strane diaľkového ovládača uľahčuje jeho nájdenie v tme.

Bezpečné pre oči

Je známe, že svetlo na obrazovke môže spôsobovať únavu očí a ovplyvňovať spánok. KIVI filtruje škodlivé žiarenie a chráni zrak, najmä v tme, vďaka technológii Low blue light.

Foto: KIVI

