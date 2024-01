MS v hokeji do 20 rokov (semifinále): USA - Fínsko (online/video)

V druhom semifinále na MS v hokeji do 20 rokov o postup do súboja o zlato bojujú Američania a Fíni. Do finále už prenikli domáci Švédi, ktorí v aréne Scandinavium zdolali Čechov 5:2.

Mladí Američania zatiaľ na turnaji vo švédskom Göteborgu ani raz nezaváhali. V základnej B-skupine postupne zdolali Nórov (4:1), Švajčiarov (11:3), Čechov (4:3 po sam. nájazdoch) a Slovákov (10:2). Vo štvrťfinále deklasovali Lotyšov 7:2.

Severania začali juniorský šampionát prehrou s Kanaďanmi (2:5) a prekvapujúco nestačili ani na rovesníkov z Nemecka (3:4). Následne v základnej A-skupine „vynulovali“ Lotyšov (4:0) a v derby aj Švédov (5:4 po sam. nájazdoch). Vo štvrťfinále potom poslali domov Slovákov (4:3 po predĺžení).

MS v hokeji do 20 rokov semifinále USA – Fínsko 0:2 (0:2) / po I. tretine Scandinavium Góly:

1:59 – 0:1 T. Männistö

12:45 – 0:2 R. Kumpulainen (A. Karki, S. Bau)