MS v hokeji do 20 rokov: Česi vyradili Kanaďanov, Švédi sa vo štvrťfinále natrápili so Švajčiarmi (video)

Veľkým prekvapením štvrťfinálového programu majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu je vypadnutie obhajcov zlata Kanaďanov, v repríze vlaňajšieho finále ich vyradili mladí Česi.

Výber „krajiny javorového listu“ prehrával po prvej tretine 0:2, v druhej však vyrovnal na 2:2 a zdalo sa, že si nenechá ujsť semifinálovú miestenku.

Opak bol však pravdou, keďže 18-ročný Jakub Štancl iba 11 sekúnd pred treťou sirénou pridal aj s dávkou šťastia tretí český gól, na ktorý už súper nemal šancu odpovedať.

„Snažili sme sa bojovať a skákať do všetkého ‚po hlave‘. A vyšlo to,“ radoval sa Štancl podľa webu hokej.cz a o víťaznom zásahu povedal: „V danom momente som nevedel, čo sa stalo. Dostal som puk medzi kruhy od Ondra Bechera a v hlave som mal len dostať puk na bránku. Šťastne sa to odrazilo a potom si už nepamätám, bolo to niečo neskutočné.“