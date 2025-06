Motivácia pre mládež. Bratislava bude v septembri dejiskom ME juniorov v džude

Deväť týždňov pred začiatkom juniorských majstrovstiev Európy v džude v Bratislave (4. – 7. septembra 2025) sa postupne kryštalizuje zostava slovenskej reprezentácie. Bude silná, istotne s medailovou ambíciou v Športovej hale Pasienkoch.

Slovenské džudo chce v domácom prostredí vyťažiť z toho, že má silnú generáciu, ktorá je veľkým prísľubom nielen pred blížiacimi sa juniorskými majstrovstvami Európy v Bratislave. Najlepší z tejto generácie sa môžu predstaviť už na olympijských hrách v Los Angeles 2028.

Tešia sa na domáci vrchol

Pre časť slovenskej reprezentácie, ktorá sa v pondelok stretla na tréningu v Pezinku, je tohtoročným vrcholom práve domáci šampionát.

„Je to veľká česť pre Slovenský zväz džuda, že nám Európska únia džuda pridelila organizáciu tohto podujatia. Pričinil sa o to aj šéf Európskej únie džuda László Tóth, ktorý dobre pozná naše džudo, naše športové i organizačné ambície. Je to veľká príležitosť pre našich mladých zažiť veľké podujatie nielen doma, ale aj pred svojimi fanúšikmi a rodičmi v hľadisku.

Predpokladám, že obsadíme čo najviac hmotnostných kategórií. Naši juniori a juniorky budú vidieť, kde sa nachádza špičkové európske džudo na ich úrovni. Je to veľká príležitosť vidieť to naživo to aj pre našich klubových trénerov. Finálnu nomináciu na európsky juniorský šampionát ešte nemáme. Predpokladám, že ju budeme schvaľovať v auguste,“ povedal predseda Slovenského zväzu džuda (SZJ) Anton Pospíšek o význame ME juniorov na Slovensku.

Hneď traja Tománkovci

Patrícia Tománková do 48 kg, jej sesternica Lenka Tománková do 63 kg, Patríciin brat Jozef Tománek najmladší do 60 kg majú spolu s tomto roku už deväť medailí z juniorských Európskych pohárov a istotu štartu na juniorských ME 2025. Do nominácie pribudnú aj Oliver Scheffel (do 100 kg) a Nina Filkorová (nad 78 kg). Ďalší budú mať ešte šancu splniť nominačné kritéria SZJ.

Jozef Tománek najmladší vyhral silne obsadený juniorský turnaj v Berlíne. „Berlínsky výsledok hodnotím veľmi pozitívne, pretože mi to dalo veľa skúsenosti a ukázalo ešte chyby, na ktorých môžem pracovať. Mám už tri medailové umiestnenia z Európskych pohárov v tomto roku, od prvého po tretie miesto a to pomôže pri nasadení na domácich juniorských majstrovstvách Európy vďaka bodom. Finálového súpera z Azerbajdžanu som zdolal z troch vzájomných duelov v tomto roku v Berlíne druhýkrát.

Chystáme sa teraz na sústredenie do Japonska, kam odlietame 8. júla. Máme tam výborný sparing, veľa kvalitných tréningov. Japonci majú iný štýl džuda, je tam skôr boj o úchop, držia sa od tela, kombinujú a menia techniky. Viac trvajú na tradíciách, je to zážitok,“ povedal najmladší Jozef z rodinného džudistického „klanu“ Tománkovcov.

Najmladší túži po medaile

Je prirodzené, že prioritou je septembrový kontinentálny šampionát na domácej pôde. „Moja ambícia bude získať medailu. Ak by som mal dobrý deň, ak by stopercentne vyšla príprava, mohla by byť aj zlatá. Pre mňa to bude prvá medzinárodná súťaž na Slovensku. Takže som veľmi rád, že to mám hneď za rohom, keďže som z Pezinka. Mne sa doma vždy dobre zápasí. Teším sa na to, keď budem mať podporu,“ dodal.

Musela nabrať hmotnosť

Tománkova sestra Patrícia, multimedailistka z dorasteneckých rokov, majsterka sveta i Európy, prešla v roku 2025 medzi juniorky. „Je to vyššia veková i hmotnostná kategória ako medzi dorastenkami, takže som musela nabrať hmotnosť. Na začiatku som nemala 48 kilogramov, takže juniorské súťaže boli pre mňa ťažšie ako dorastenecké. Teraz už mám váhu, čo mi viac vyhovuje a som silnejšia. Takže verím, že doma to bude na juniorskom šampionáte v Bratislave zlato. Je to môj najväčší cieľ, aby som tam vybojovala medailu,“ vyjadrila sa Patrícia Tománková, ktorá je členka Športového centra polície.

Tréningový súboj mládežníckych reprezentantov Slovenska v džude medzi Lenkou Tománkovou a Jozefom Tománkom najmladším. Foto: SZJ/Silvia Tománková

Šanca pre domáce talenty

Podpredseda SZJ pre reprezentáciu Jozef Tománek mladší, otec a tréner Patrície i Jozefa, dodal: „Ako usporiadateľ juniorského šampionátu sa budeme ozaj snažiť obsadiť čo najviac hmotnostných kategórií. Samozrejme, keď to len trochu pôjde. Ambícia je obsadiť aj súťaž tímov, ale to ešte nie je isté.“

Jozef Tománek bol v čase kandidatúry Slovenska na usporiadanie juniorských ME 2025 predseda Slovenského zväzu džuda. „Mysleli sme na to, že je to veľká príležitosť pre našu talentovanú generáciu, ktorá nám rastie, aby sa nielen predstavila doma, ale aj uspela. Je to motivácia pre nich.

Pre náš zväz zasa výzva zorganizovať prestížne podujatie, ktoré sa nepodarí získať akejkoľvek národnej federácii. Bolo to na základe toho, že sa nám darí pripraviť úspešné tréningové kempy pre džudistov z celého sveta v Šamoríne. Takisto Európske poháre. Od začiatku sme chceli ako dejisko juniorského šampionátu hlavné mesto, takže sme hľadali v Bratislave vhodnú halu a našli sme Športovú halu Pasienky,“ poznamenal.