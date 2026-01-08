Moskva vymenila francúzskeho výskumníka za ruského basketbalistu

Rusko vymenilo väzneného francúzskeho výskumného pracovníka Laurenta Vinatiera za ruského basketbalistu, ktorý bol zadržiavaný vo Francúzsku, informovali vo štvrtok štátne médiá s odvolaním sa na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB).
Štyridsaťdeväťročného Vinatiera uväznili v júni 2024 a odpykával si trojročný trest za to, že sa nezaregistroval ako „zahraničný agent“, čo je označenie, ktoré Rusko používa proti kritikom prezidenta Vladimira Putina a politiky Kremľa.
Proti Francúzovi boli následne vznesené nové obvinenia zo špionáže, za ktoré mohol dostať ďalších 20 rokov. Paríž však tieto obvinenia označil za nepodložené.
Hekerská skupina
Kasatkina zadržali francúzske úrady vlani v júni na žiadosť Spojených štátov na letisku Charlesa De Gaulla v Paríži, kam pricestoval so svojou snúbenicou. Podľa amerických úradov bol Kasatkin členom hekerskej skupiny, ktorá pomocou ransomvéru vydierala niekoľko stoviek spoločností, vrátane dvoch federálnych úradov.
Usmiaty Vinatier
„Basketbalista Daniil Kasatkin, ruský občan zadržiavaný vo Francúzsku, o ktorého vydanie do Spojených štátov požiadali americké úrady, bol vrátený do Ruska,“ citovali štátne médiá vyhlásenie FSB. „Kasatkin bol vymenený za francúzskeho občana Laurenta Clauda Jean-Louisa Vinatiera.“
Ruské štátne televízie zverejnili video, na ktorom je usmiaty Vinatier prepustený z väzenia, oblečený v čiernom a s veľkou čiernou taškou v ruke. Neskôr ho vidno pri nastupovaní do lietadla. Na inom videu je Kasatkin, ako vystupuje z lietadla a na letiskovej ploche nastupuje do pristavenej dodávky.
Rusi vydierajú
Kremeľ minulý mesiac oznámil, že Francúzsku predložil ponuku týkajúcu sa Vinatiera – zamestnanca švajčiarskej mimovládnej organizácie zaoberajúcej sa urovnávaním konfliktov –, čo vyvolalo nádeje na jeho prepustenie.
Západné krajiny už dlho obviňujú Rusko zo zatýkania svojich občanov, ktorých využívajú ako vyjednávací argument na zabezpečenie prepustenia údajných ruských špiónov a kybernetických zločincov väznených v Európe a Spojených štátoch.