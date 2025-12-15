Moskva verbuje Iráncov na Ukrajinu. Za podpísanie zmluvy s ruskou armádou ponúka až 20 000 dolárov

Ruská armáda údajne verbuje Iráncov, aby sa pripojili k „ruskému vojnovému úsiliu“ na Ukrajine. Ako referuje web Novinky.cz, v iránskom hlavom meste Teherán sa objavili letáky, ktoré mužom vo veku 18 až 45 rokov ponúkajú náborový príspevok až 20 000 dolárov (asi 17 000 eur).
Podľa informácií Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) muži, ktorí podpíšu zmluvu, dostanú mesačný plat okolo 2 000 dolárov. Navyše majú mať zabezpečené bezplatné ubytovanie, letenku do Ruska a lekársku starostlivosť.
Lákajú aj ženy
Letáky sú primárne zamerané na mužov, no ponúkajú aj pracovné miesta pre ženy s lekárskym vzdelaním. V perzštine uvádzajú kontaktné údaje vrátane e‑mailovej adresy, kontaktu cez WhatsApp v Arménsku a adresy telegramového kanála. Ruská armáda podľa RFE/RL verbuje na rôzne pozície, napríklad operátorov dronov či vodičov.
Telegramový kanál propagovaný v letáku zverejňuje príspevky v ruštine, angličtine, perzštine a arabčine. Spustený bol 4. novembra a má viac ako 2 000 odberateľov.
Jedna zo správ v angličtine a perzštine uvádza, že ruské ministerstvo obrany„otvára svoje dvere zahraničným občanom pripraveným podpísať zmluvu a slúžiť so cťou“.„Vítame vás, aj keď nehovoríte po rusky,“ uvádza sa ďalej.
Ambasáda tvrdí, že letáky sú falošné
Ruské veľvyslanectvo v Teheráne tvrdí, že „letáky rozhodne nie sú pravé“. Uviedlo, že ani ambasáda, ani žiadna oficiálna štátna inštitúcia s nimi nemá nič spoločné.
Moskva už v minulosti využívala tajné náborové siete na verbovanie tisícov cudzincov na boj na Ukrajine, najmä z krajín Blízkeho východu, Strednej Ázie či z Kuby. Motiváciou pre zverbovaných sú peniaze aj možnosť získať ruské občianstvo.