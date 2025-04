Moskva prepustila americko-ruskú baletku, ktorú väznila pre údajnú podporu ukrajinskej armády

Moskva v rámci dohody s USA o výmene väzňov prepustila na slobodu americko-ruskú baletku Kseniu Karelinovú, ktorú v Rusku vlani odsúdili na 12 rokov väzenia za to, že darovala 51 dolárov americkej charitatívnej organizácii pomáhajúcej Ukrajine. Podľa ruského súdu tieto peniaze išli ukrajinskej armáde. O prepustení baletky vo štvrtok informoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

„Američanka Ksenia Karelinová je v lietadle na ceste domov do Spojených štátov. Rusko ju neoprávnene zadržiavalo viac ako rok a prezident Trump zabezpečil jej prepustenie,“ napísal Rubio na sociálnej sieti X. Dodal, že Trump „bude naďalej pracovať na prepustení VŠETKÝCH Američanov“.

Prepustenie americko-ruskej baletky v rámci výmeny väzňov vo štvrtok potvrdil aj jej právnik. „Kseniu Karelinovu vymenili, výmena sa uskutočnila v Abú Zabí a pred pár hodinami už odletela,“ povedal agentúre AFP právnik Michail Mušajlov. Kseniu Karelinovú zatkli vlani vo februári v Jekaterinburgu, keď pricestovala do Ruska z USA na návštevu príbuzných, a obvinili ju z vlastizrady. Podľa ľudskoprávnej organizácie The First Department Karelinová darovala 51 dolárov americkej charitatívnej organizácii, ktorá pomáha Ukrajine.