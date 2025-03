Moskva dokáže pokračovať v bojoch ďalší rok bez potreby novej mobilizácie

Rusko je schopné viesť aktívne bojové operácie proti Ukrajine ešte približne rok bez potreby novej mobilizácie. Ako referuje web gazeta.ua, vo vysielaní Espreso TV to povedal vojenský expert Defence Express Ivan Kyryčevskyj.

„Rusi možno majú pre tento rok zdroje na útočné operácie. Vieme zhruba odhadnúť, koľko personálu majú v tejto chvíli k dispozícii. Neberieme však do úvahy skutočnosť, že Putin vydal dekrét, podľa ktorého sa naši ľudia na dočasne okupovaných územiach musia do septembra zlegalizovať – čiže prijať ruské občianstvo alebo odísť. To môže, žiaľ, poskytnúť Rusom dodatočné mobilizačné zdroje na nútenú mobilizáciu,“ vysvetlil Kyryčevskyj.

Expert tiež poznamenal, že Rusi sa už zmierili s tým, že ich operačné schopnosti degradovali natoľko, že potrebujú posielať do akcie „živú silu“ v kombinácii s určitou leteckou a delostreleckou podporou.

„Preto by sme sa teraz mali zamerať na pesimistickejší variant, a to ten, že Rusi majú personálne zdroje na vedenie vojny zhruba na rok, bez mimoriadnych rozhodnutí. Také by boli napríklad rozhodnutia o novej mobilizácii v Rusku,“ skonštatoval Kyryčevskyj.