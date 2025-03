Morata ľutuje odchod z Atlética Madrid, nebol vtedy duševne v poriadku

Kapitán španielskej futbalovej reprezentácie Álvaro Morata priznal, že ľutuje minuloročný letný odchod z Atlética Madrid. Tvrdí, že „mal o veciach viac premýšľať“ a bolo to rozhodnutie, ktoré by už „nespravil“. Referuje o tom web televíznej stanice ESPN.

Morata, ktorý priviedol španielsky tím k triumfu na majstrovstvách Európy v Nemecku, v júli odišiel z Atlética Madrid do talianskeho AC Miláno. Už v januári sa však porúčal z Apeninského polostrova ďalej. Nesadol si s novým koučom „rossoneri“ Sérgiom Conceicaom, a tak odišiel na hosťovanie do tureckého klubu Galatasaray Istanbul.

Díva sa dopredu

Tridsaťdvaročný rodák z Madridu v minulosti verejne hovoril o svojich problémoch s duševným zdravím, pričom minulý rok odhalil, že po depresiách a záchvatoch paniky takmer ukončil reprezentačnú kariéru. „V lete som mal o veciach viac premýšľať,“ povedal Morata v utorok pre rádio Cadena SER. „Mal som si rozmyslieť, či odísť z Atlética alebo nie. Keď veci v určitých častiach vášho života nie sú v poriadku, robíte nesprávne rozhodnutia, nielen vo futbale.“

„Už to nemôžem zmeniť. Musím ísť dopredu. Teraz som spokojný so svojím futbalom, som spokojný v národnom tíme. Budúci rok, ak všetko pôjde dobre a Galatasaray vyhrá ligu, budeme v Lige majstrov. Turecko sa môže zdať menej konkurencieschopnou ligou, ale Liga majstrov je Liga majstrov,“ dodal Morata.

Zatemnil mu hlavu rozchod?

S odstupom času vraví, že by z Atlética Madrid neodišiel. „Nevnímal som vtedy dobre realitu. Boli sme majstri Európy, v Atléticu bolo stále veľa ľudí, ktorí ma milovali, ktorí mi rozumeli. Ale to sú rozhodnutia, ktoré v živote robíte. Aj keď máte blízko seba ľudí, ktorí vám povedia, že sa mýlite. Keď ste v ťažkej chvíli, veci vyzerajú temne, nevidíte veci jasne,“ skonštatoval Morata, ktorý po ME 2024 oznámil rozchod s manželkou a matkou jeho štyroch detí. Dvojica sa v januári dala opäť dokopy.