Monštrum koná proti jeho tvorcovi, okomentoval vzburu wagnerovcov šéf európskej diplomacie Borrell

Vzbura ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny podľa šéfa diplomacie Európskej únie (EÚ) ukazuje, že vojna na Ukrajine „rozbíja ruský politický systém“. Josep Borrell sa tak vyjadril pred stretnutím ministrov zahraničia Únie v Luxemburgu.

„Monštrum, ktoré s wagnerovcami vytvoril (Vladimir) Putin, je monštrum, ktoré ho teraz hryzie. Monštrum koná proti jeho tvorcovi,“ skonštatoval Borrell s tým, že „politický systém ukazuje slabiny a vojenská moc sa rozbíja“.

Pred stretnutím vzburu komentoval aj rakúsky minister zahraničia Alexander Schallenberg, ktorý nazval lídra Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina megalomanom. Jeho vzbura podľa neho ukazuje, že v Putinovom Rusku „je zlý duch vonku z fľaše“.

Do vzbury wagnerovcov vyústil konflikt medzi Prigožinom a ruským vedením, ktoré čoraz intenzívnejšie kritizoval. Žoldnieri v sobotu obsadili Rostov nad Donom a podnikli postup na Moskvu.

Ešte v ten večer sa Prigožin dohodol na stiahnutí, pričom on sám by mal odísť do exilu v Bielorusku.