Momentálne je všetko perfektné, vravel Odermatt po spečatení tretieho veľkého krištáľového glóbusu v sérii (foto)

Švajčiar Marco Odermatt obhájil veľký krištáľový glóbus vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní.

Dvadsaťšesťročný pretekár získal definitívu v sobotňajšom obrovskom slalome v americkom stredisku Palisades Tahoe, v ktorom triumfoval o 12 stotín sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom a domácim reprezentantom Riverom Radamusom (+1,37 s). Odermatt získal veľký krištáľový glóbus po tretí raz za sebou.

Desiate víťazstvo

„Momentálne je všetko perfektné,“ povedal Odermatt podľa oficiálneho webu Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).

„Bolo to dnes veľmi tesné. Vedel som, že musím tlačiť do posledného úseku. Viem, že dokážem lyžovať rýchlejšie ako ostatní a na tomto poslednom úseku to bolo určite potrebné,“ dodal Odermatt, ktorý v obrovskom slalome zaznamenal desiate víťazstvo za sebou.

Vďaka tomu sa stal iba tretím alpským lyžiarom v histórii, ktorý vyhral desať po sebe idúcich pretekov v jednej disciplíne.

Posledná „prehra“

Predtým sa niečo také podarilo Švédovi Ingemarovi Stenmarkovi, ktorý v rokoch 1978 až 1980 vyhral dovedna 14 obrovských slalomov po sebe, a tiež Rakúšanke Annemarie Moserovej-Pröllovej, ktorá si v rokoch 1972 až 1974 pripísala na konto 11 po sebe idúcich víťazstiev v zjazde.

Zatiaľ posledná „prehra“ Odermatta v obrovskom slalome sa udiala pred rokom v rovnakom americkom stredisku, kde Švajčiar skončil druhý za Rakúšanom Marcom Schwarzom.

„Myslím si, že viem, ako sa vyrovnať so situáciou, keď stojím na kopci ako posledný. Páči sa mi ten pocit. Znamená to, že ste boli najlepší v prvom kole a všetko je pripravené na skvelú záverečnú jazdu,“ skonštatoval Odermatt.