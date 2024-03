Modernizovaná študentská zóna na Stavebnej fakulte STU už slúži študentom

Slávnostným otvorením modernizovaných priestorov študentskej zóny na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave získali študenti originálne, moderné a dôstojné priestory pre štúdium aj relax. Úspech tohto projektu je výsledkom unikátnej spolupráce medzi fakultou a renomovanými partnermi z praxe.

Projekt Modernizácie študentskej zóny vznikol zo spoločnej iniciatívy slovenskej stavebnej spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s., a Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Jeho cieľom bolo vytvoriť moderný a inšpiratívny priestor, ktorý bude nielen podporovať vzdelávanie, ale tiež vytvárať komunitnú akademickú atmosféru, podobnú tým na prestížnych univerzitách v zahraničí. Do realizácie projektu sa následne sponzorsky zapojili aj ďalšie renomované značky slovenského stavebníctva.

Slávnostné prestrihnutie pásky pri vstupe do študentskej zóny. Pásku strihá (zľava) zástupca Združenia študentov SvF STU Bc. Andrej Dorušinec, generálny riaditeľ DYNAMIK HOLDING, a.s., Ing. Vladimír Vikor ml., a prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU. Foto: Dynamik Holding

„Slávnostné otvorenie nových priestorov je ďalším míľnikom v našej snahe o poskytnutie čo najlepších podmienok pre štúdium a rozvoj našich študentov,“ povedal prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU. „Veríme, že tieto nové priestory budú mať schopnosť upútať naše najlepšie talenty, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj slovenského stavebníctva.“

Interiér novej študentskej zóny DYNAMIK na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Foto: Dynamik Holding

Priestor pri aule akademiku Bellu získal novú tvár nielen po estetickej, no najmä funkčnej stránke. Rozšírením priestoru vznikli na seba nadväzujúce funkčné zóny reflektujúce potreby študentov. Vytvorilo sa miesto, kde študenti nerušene môžu študovať, spolupracovať v menších skupinách, ale aj v súkromí oddychovať. Na to, aby sa priestor zo 70. rokov minulého storočia posunul do súčasnosti, bolo potrebné upraviť rozvody elektriny a osvetlenia, opraviť stropy, repasovať sociálne zariadenia, vymeniť staré obklady a dlažby, ale aj preleštiť pôvodné kvalitné mramorové obklady stĺpov. Nábytok, ktorému dominujú kreatívne zostavy sedenia vytvorené z komponentov stavbárskeho lešenia a debnenia spoločnosti PERI, dodáva priestoru originálny charakter. Nový moderný kuchynský kútik je už len pomyselnou čerešničkou celej modernizácie.

Interiér novej študentskej zóny DYNAMIK na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Foto: Dynamik Holding

Generálny riaditeľ DYNAMIK HOLDING, a.s., Ing. Vladimír Vikor ml., zdôraznil: „Podmienky na štúdium a život študentov sú kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvňujú ich rozhodnutie o zotrvaní na Slovensku alebo o ich odchode do zahraničia. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a spolu s našimi partnermi sme vytvorili prostredie, ktoré podporuje rast a úspech našich budúcich odborníkov. Veď kto iný, ako my, úspešné firmy v sektore, by v tom škole pomôcť?“

Interiér novej študentskej zóny DYNAMIK na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Foto: Dynamik Holding

Nová „Študentská zóna DYNAMIK“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave je teda výsledkom práce nielen fakulty a DYNAMIK HOLDING, a.s., ale tiež renomovaných značiek odvetvia, ako sú PERI, Baumit, Ceresit, Isover, Rigips, Weber, Wienerberger, Knauf Insulation, Knauf Ceiligns, Ytong, PORFIX, Danucem a Lucron. Všetky tieto spoločnosti prispeli svojou podporou k vytvoreniu tohto jedinečného priestoru, ktorý bude slúžiť nielen študentom, ale vo finále aj k rozvoju celého slovenského stavebníctva.

