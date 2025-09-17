Moderné manažérske vzdelávanie s flexibilitou online

V dynamickom prostredí, kde sa menia technológie, procesy aj očakávania klientov, sa schopnosť riadiť tím, plánovať stratégiu a prijímať rozhodnutia na základe aktuálnych dát stáva nevyhnutnosťou. Program MBA (Master of Business Administration) je preto ideálnym riešením pre všetkých, ktorí chcú získať vyššiu odbornosť, praxou overené znalosti a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.
Prečo práve MBA online na Cardiff Academy
Študijný program MBA online predstavuje unikátnu formu moderného manažérskeho vzdelávania. Všetky výhody prezenčného či kombinovaného štúdia sú dostupné aj v online prostredí, s jedným zásadným bonusom – úplnou flexibilitou. Študovať môžete kdekoľvek a kedykoľvek, materiály, študijný intranet a online knižnicu máte neobmedzene k dispozícii po celý čas štúdia. Program trvá spravidla 12 mesiacov a pozostáva z 10 predmetov rozdelených do dvoch semestrov. Päť z nich je povinných, päť si študent volí podľa vlastného zamerania a odbornosti. Každý modul je ukončený postupovou prácou alebo testom, záver štúdia tvorí vypracovanie a obhajoba záverečnej práce.
Praktické zameranie a odborná podpora
Cardiff Academy stavia na úzkom prepojení teórie a praxe. Študenti sa počas MBA štúdia zoznámia s modernými prístupmi k managementu, marketingu, stratégiám riadenia aj právnym aspektom podnikania. Veľkou výhodou je profesionálny lektorský tím – skúsení odborníci z biznisu aj akademického prostredia, ktorí sú k dispozícii nielen na výklad učiva, ale aj na konzultácie a diskusie z reálnych situácií.
Bonusy a nadštandardné možnosti
Každý študent má prístup k online knižnici s viac ako miliónom titulov. Cardiff Academy zároveň ponúka štipendijný program vo výške 200 € s DPH na všetky ponúkané odbory MBA, DBA, BBA a LLM, a to aj pri rozložení školného do 12 splátok. Jedinečnou príležitosťou je aj program Double Degree, ktorý umožňuje získať dva tituly za jeden rok štúdia so zľavou 25 % zo školného.
Referencie absolventov
„Výborná skúsenosť s MBA programom na Cardiff Academy! Skvelý prístup lektorov, profesionálna podpora študijného oddelenia a organizačne perfektne pripravené štúdium. Veľký prínos pre profesijný aj osobný rozvoj. Určite odporúčam všetkým, ktorí hľadajú kvalitné vzdelávanie v oblasti managementu.“
Pridajte sa k úspešným manažérom
Začnite investovať do svojho profesionálneho rastu už dnes – podajte si prihlášku na štúdium MBA online na Cardiff Academy a otvorte si dvere k novým príležitostiam.
