Moderátorka skolabovala počas priameho prenosu. Kolegovia ju zachytili pred pádom na zem - VIDEO

Moderátorka Laura Woodsová uviedla, že je „v poriadku“ po tom, ako skolabovala počas televízneho prenosu priateľského zápasu medzi Anglickom a Ghanou, ktorý sa konal v Southamptone.
Pomohli jej kolegovia Ian Wright a Anita Asanteová v úvodných minútach programu, keď stanica prerušila vysielanie reklamou. Neskôr to celé prebrala Katie Shanahanová, ktorá potvrdila, že Woodsová „ochorela“.
Známa moderátorka neskôr uviedla, že ide pravdepodobne o vírus. „Bože, to bolo trochu divné. Ospravedlňujem sa, že som všetkých znepokojila, som v poriadku. Potrebujem len trochu odpočinku a hydratácie,“ napísala na sociálnej sieti.
„Je mi naozaj trápne, že sa to stalo v televízii, ale veľká vďaka patrí mojim kolegom, ktorí sa o mňa naozaj postarali, a Wrightovi a Asanteovej, že ma chytili,“ doplnila Woodsová.
Jej snúbenec Adam Collard ešte predtým zverejnil aktuálne informácie o moderátorkinom stave po tom, ako fanúšikovia vyjadrili obavy. „Laura je v poriadku a je so správnymi ľuďmi. Ďakujem za všetky vaše milé správy.“
FairPlay to Ian Wright for being alert here🙏
Hope Laura Woods is okay🤞 pic.twitter.com/G5rQtC8OD8
— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 2, 2025
V polčase duelu Shanahanová povedala: „Ako možno všetci viete, Laura Woodsová na začiatku programu ochorela. Chceme vás ubezpečiť, že sa jej darí dobre. Všetci ju pozdravujeme.“
Woodsová je pravidelnou moderátorkou v mužskom a ženskom futbale na rôznych televíznych staniciach. Pôsobí aj ako rozhlasovaná moderátorka.
Spomínané stretnutie zvládli lepšie domáce Angličanky a po solídnom výkone zdolali Ghanu 2:0.