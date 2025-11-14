MLS od roku 2027 zmení rozpis sezóny, aby sa zosúladila s európskymi ligami

Zámorská futbalová Major League Soccer (MLS) v roku 2027 zmení svoj súťažný kalendár, aby sa zosúladila s najlepšími svetovými ligami. Pôjde tak podľa vzoru väčšiny európskych súťaží.
Sezóna MLS sa začne v polovici júla a potrvá do mája, pričom v zime bude prestávka od polovice decembra do februára. „Dnes naši majitelia urobili jedno z najdôležitejších rozhodnutí v histórii našej ligy,“ povedal komisár Don Garber po schválení zmeny správnou radou MLS.
Zmena má posilniť konkurencieschopnosť klubov MLS na globálnej úrovni a vytvoriť lepšie príležitosti na prestupy. Pred prvou plnou sezónou zorganizuje MLS skrátenú prechodnú sezónu od februára do mája 2027 so 14 zápasmi a následným play-off.
Bavili sa o tom dlho
Garber uviedol, že po dvoch rokoch diskusií a analýz bolo hlasovanie o zmene kalendára jednoznačné napriek obavám o počasie v severných oblastiach, vrátane Kanady. Klub FC Toronto vyjadril obavy z počasia, no uznal, že výhody prevyšujú riziká.
Hoci sa zmenia dátumy začiatku a konca sezóny, až 90 percent zápasov sa bude hrať v rámci súčasného časového rámca. Nový kalendár bude lepšie synchronizovaný s prestupovými obdobiami a medzinárodnými termínmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Zmeny vo vysielaní
MLS a Apple TV tiež oznámili, že od roku 2026 budú zápasy ligy dostupné pre predplatiteľov Apple TV bez nutnosti dokupovať balík MLS Season Pass. Tento krok nasleduje po tom, čo Apple TV sprístupnila tohtoročné play-off MLS Cup všetkým svojim predplatiteľom.
Získala exkluzívne globálne vysielacie práva na MLS v roku 2022 v rámci desaťročnej zmluvy v hodnote približne 2,5 miliardy dolárov. Platforma začala vysielať ligu v roku 2023, keď liga získala celosvetovú pozornosť príchodom argentínskej superhviezdy Lionela Messiho do Interu Miami.
Okrem základnej časti a play-off MLS bude vysielať aj Leagues Cup, Zápas hviezd a ďalšie špeciálne podujatia.