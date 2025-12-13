Mladého mexického boxera zabili mačetou vo vlastnom dome, keď bránil svoju sestru

Mladý mexický boxer Josue David Hernández bol brutálne zabitý mačetou počas obrany svojej sestry v rodinnom dome v San Luis Potosí, severne od Mexiko City.
Ako referuje web Daily Star, Hernández bol doma so svojimi štyrmi sestrami, keď sa útočník vlámal do ich domu a napadol jednu z nich. Josue sa postavil na jej obranu, no počas konfrontácie ho útočník smrteľne zranil.
Dvadsaťročný boxer zomrel na mieste a páchateľ z miesta činu ušiel. Záchranné služby, ktoré dorazili na miesto, mohli už len potvrdiť smrť mladíka.
Josue Hernández bol považovaný za nádej mexického boxu. Napriek mladému veku vynikal v amatérskych zápasoch, s ktorými začal ako 15-ročný. Zúčastňoval sa na celoštátnych turnajoch, kde získal niekoľko amatérskych titulov, a pôsobil tiež ako sparingpartner pre profesionálov.
Pripravoval sa na svoj dlho očakávaný profesionálny debut, ktorý sa mal uskutočniť na začiatku budúceho roka. Jeho tréner Titan Rodríguez vyjadril hlboký smútok: „Toľko nesplnených snov, toľko rozhovorov a dôvery, ktorú sme si navzájom dávali, aby sme dosiahli všetko. Časť môjho srdca ide s tebou.“