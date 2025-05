Mladé futbalové talenty si zmerali svoje sily v oc tehelko

Počas turnaja si tak 20 tímov zahralo na pôde moderného FootballPARKu v oc tehelko novodobý pouličný futbal. Rozrastajúce sa športovo ladené obchodné centrum tým len podčiarklo svoju bezprostrednú blízkosť k Národnému futbalovému štadiónu. Do súťaže sa prihlásili nadaní hráči vo veku 13–15 rokov, a to z viacerých popredných bratislavských mládežníckych akadémií, ako napríklad z FK Rača, Interu Bratislava, FC Petržalka akadémie či z FKM Karlova Ves. Nechýbala ani známa Mládežnícka akadémia ŠK Slovan. Oc tehelko tak, aj v spojení s blížiacim sa vrcholným podujatím EURO U21 2025 na neďalekom štadióne, odštartovalo šnúru turnajov, na ktoré sa môžu návštevníci tešiť v najbližších týždňoch.

Nový zážitok z mestského futbalu „na tehelku“

Výnimočný turnaj mladých talentov sa odohral v prvej autonómnej inteligentnej FUTBOX SmartArene, vybudovanej priamo v priestoroch obchodného centra na Tehelnom poli. FootballPARK TEHELKO je celoročným športovým ihriskom s prístupom 365 dní v roku. Disponuje až 10 bránkami, svetelnou a zvukovou signalizáciou či elektronickou časomierou. Ponúka zároveň krytý priestor nepodliehajúci poveternostným podmienkam. V danej kombinácii tak prináša výnimočné zázemie pre verejnosť, školy i športové kluby. Ako tomu bolo aj v rámci úvodného podujatia sezóny – turnaja FUTBOX 3v3 TEHELKO CUP, kde si počas kvalitného mestského turnaj so silnou atmosférou zmerali svoje sily talentovaní mladí futbalisti, prevažne z bratislavských futbalových akadémií.

Foto: OC Tehelko

Naladení na EURO U21 2025

Po úspešne zahájenom turnaji mladých futbalistov sa návštevníci môžu tešiť na nabitý kalendár podujatí aj čo sa týka blížiacich sa letných mesiacov. A to i v kontexte blížiacich sa ME vo futbale do 21 rokov 2025, ktoré začínajú už 11. júna, doslova pár metrov od oc tehelko. Z pripravovaných spomenieme napríklad turnaj na Deň deti, FUTBOX 2+1 (kategória 11-12 rokov), originálne podujatie s názvom Súboj brankárov či obľúbený model turnaja Otec & syn 2v2.

V podobných aktivitách má obchodné centrum na Tehelnom poli v spolupráci s FootballPARKom v pláne pokračovať počas celého roka: „Vidíme, že tento typ podujatí sa teší veľkej obľube a účasti, čo nás, samozrejme veľmi teší. Sme veľkými fanúšikmi futbalu, ktorý k nám, už samotnou našou polohou v blízkosti Národného futbalového štadióna, neodmysliteľne patrí. Sme radi, že môžeme aj touto cestou podporovať pozitívny vzťah ku športu a poskytnúť našim návštevníkom kvalitné možnosti, ako tráviť čas v priestoroch nášho obchodného centra,“ hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.

Foto: OC Tehelko

skryte

Okrem turnajov, tréningov a futbalovo ladených narodeninových osláv pripravuje tím FootballPARK aj dlhodobejšie iniciatívy pre rozvoj mládeže: „Naším cieľom je prispievať celkovo ku pozitívnemu vzťahu mládeže ku športu, predovšetkým ku tomu najmasovejšiemu, ktorým je futbal. Koncept je denno-dennou aktívnou reklamou na futbal v tej najatraktívnejšej podobe – v organizovanej forme dnes pripravujeme moderný mestský futbalový krúžok, školské turnaje či motivačný projekt s názvom Rozhýbeme Bratislavu,“ dopĺňa Jozef VALACSAY, manažér FootballPARK TEHELKO.

Navštívte oc tehelko, rozrastajúcu sa športovo-nákupnú destináciu na Tehelnom poli, a pri tej príležitosti nevynechajte ani jedinečný priestor autonómnej inteligentnej FUTBOX SmartArény. Spojte nákupy s aktívnym pohybom v spoločnosti kamarátov či rodiny.

Informačný servis