Mladá vodička narazila do piliera mosta na ceste medzi Zlatými Moravcami a Nitrou, zraneniam podľahla (foto)

Mladá vodička vozidla Mercedes Benz prišla o život vo štvrtok podvečer pri dopravnej nehode na ceste I/65 medzi Zlatými Moravcami a Nitrou.

Z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismeru a narazila do piliera mosta. Ako informovala nitrianska polícia, 21-ročná vodička pri dopravnej nehode utrpela zranenia nezlúčiteľné so životom.

Mladá vodička prišla o život pri dopravnej nehode na ceste medzi Zlatými Moravcami a Nitrou. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj, www.facebook.com

Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látke bude zisťované pri pitve. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Nitre.

Vodička z neznámych príčin prešla do protismeru a náraz do piliera mosta neprežila. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj, www.facebook.com

Polícia aj v súvislosti s touto tragédiou apeluje na vodičov, aby si dávali na cestách pozor, aby sledovali situáciu v cestnej premávke a aby sa plne venovali vedeniu vozidla.