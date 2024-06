Miro Švec: Prečo je zbytočné bojovať s mozgom spotrebiteľa

Prečo by marketéri mali spozornieť pri téme neuromarketingu práve dnes, keď sa popredia dostávajú najmä technológie a umelá inteligencia? Viac sa dozviete z rozhovoru s Miroslavom Švecom (DICIO neuromarketing) a programovým riaditeľom Neuro sekcie blížiacej sa online konferencie Neuro & AI RULEZZ Špeciál, ktorú prinášajú TheMarketers.biz a VOYO.

Ste jedným z prvých priekopníkov neuromarketingu na Slovensku, keď ste ešte v roku 2007 začali robiť testy reklamných spotov na základe zmeny vodivosti kože. Odvtedy sa však veľa vecí zmenilo. Čo je dnes na tejto téme aktuálne aj dnes, prečo prepojenie s AI a aký význam to má pre našich marketérov?

Len pred viac ako rokom neurovedci objavili oblasť v mozgu, ktorá priraďuje budúcim udalostiam – v marketingu ide o budúci nákup určitej značky – buď bolesť (stratu) alebo potešenie (zisk). Tento pomerne čerstvý objav definitívne potvrdil primárny význam budovania značky, podporený následnou aktiváciou nákupu, ktorý na dátach už dávnejšie preukázal Peter Field s Lesom Binetom. Preto sa diskusia, či komunikovať značku alebo podporovať predaj, stáva zbytočnou. Je to v skutočnosti len o tom, ako namiešať správny pomer investícií do značky a následne do aktivácie, aby ste boli efektívni.

A do toho sme sa prehupli do éry AI. Rovnaké optimalizačné a kreatívne nástroje sa stali dostupné všetkým a odlíšenie prostredníctvom kreativity nie vždy celkom postačuje. Práve preto treba do každodenného marketingu zaradiť ešte niečo, čo zvýši jeho efektivitu. Jednou z možností je využitie techník neuromarketingu a behaviorálneho marketingu, ktoré jednoznačne zvyšujú účinnosť marketingových nástrojov. Online konferencia Neuro & AI RULEZZ Špeciál sa práve preto zamerala na behaviorálne využívanie spotrebiteľskej psychológie, ako aj na využitie techník a poznatkov zákazníckej psychológie vo firmách, v public relations, performance a ďalších oblastiach každodenného marketingu.

Foto: MARKETERS

Akým témam sa budete v časti Neuro RULEZZ venovať a aký je lineup spíkrov?

V našej časti Neuro uvidíme Mateja Šuchu z Mindworx, ktorý účastníkov prevedie zákazníckou psychológiou a tréningovými programami pre firmy, ktoré sú hodnotené ako najlepšie na svete. Ako dostať behaviorálne poznatky do správania spotrebiteľov v PR agentúre na konkrétnych príkladoch ukáže Michaela Benedigová z medzinárodne oceňovanej agentúry Seesame. DICIO neuromarketing zhrnie tie marketingové pravdy, pri ktorých je zbytočné bojovať s mozgom spotrebiteľov.

V druhom bloku sa najskôr s Michalom Čuridlom (iFocus) pozrieme do prvej neuroperformance agentúry na Slovensku a na rôzne príklady, ako využívajú neurotestovanine pozornosti kreatív v každodennej praxi pred ich ostrým nasadením. Slovo dostane aj vedecký pracovník Tamás Darázs z UCM, ktorý ukáže, ako je možné zaujať mozog spotrebiteľa a aj to, ako interpretovať neuro výsledky. Na záver tejto časti prednášajúci podiskutujú o bariérach a motiváciách pri zaraďovaní neuro postupov do každodenného marketingu.

Prečo bude konferencia Neuro & AI RULEZZ Špeciál online?

Áno, aj tento „Špeciál“ bude prebiehať formou livestreamu, a teda pre všetkých záujemcov po celom Slovensku, ktorí sa môžu dozvedieť novinky zo svetových trendov za veľmi priaznivých podmienok (vstup začína na 65 € bez DPH) a pritom v komforte domova alebo firmy. Všetci účastníci budú mať priestor aj pre live otázky prostredníctvom Slido, či už po prednáškach alebo v priebehu panelovej diskusie. Online konferencia Neuro & AI RULEZZ Špeciál sa bude konať 12. júna 2024 od 9:00 do 16:00 a všetky aktuálne informácie sú už dostupné na www.neuroAIrulezz.sk.

Informačný servis