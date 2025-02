Minúty hrôzy priamo na trávniku. Bývalý hráč Premier League skolaboval tesne pred zápasom

Diváci štvrtkového futbalového zápasu štvrtej anglickej najvyššej súťaže League Two medzi Chesterfieldom FC a Doncasterom Rovers boli svedkami scény, pri ktorej tuhne krv v žilách. Bývalý premierligový hráč a zároveň škótsky reprezentant John Fleck skolaboval počas rozcvičky približne 25 minút pred začiatkom duelu. Tridsaťtriročný domáci stredopoliar sa prakticky ihneď po kolapse dostal do opatery záchranných a lekárskych zložiek na štadióne SHM Group.

Mimo ohrozenia života

Aktuálny zdravotný stav rodáka z Glasgowa nie je nateraz známy. „Môžeme potvrdiť, že John Fleck bol prevezený do nemocnice po tom, čo mu počas predzápasovej rozcvičky prišlo zle. O jeho stave nemáme detailné informácie. Môžeme však potvrdiť, že je mimo ohrozenia života,“ stojí v oficiálnom stanovisku Chesterfieldu.

Duel na juhovýchode Anglicka sa napokon začal s približne 10-minútovým meškaním. Domáci Chesterfield v ňom zvíťazil 5:2 a poskočil v tabuľke na 9. miesto, iba päť bodov od pozícií znamenajúcich postup vo vyraďovacích bojov.

Nestalo sa mu to po prvý raz

V prípade Flecka nejde o prvú zdravotnú komplikáciu tohto typu. Skolaboval už v roku 2021, a to počas zápasu druhej ligy (The Championship, pozn.) medzi Sheffieldom United a Readingom FC. Vtedy mu medici nasadili na tvár kyslíkovú masku a previezli do nemocnice, kde však strávil iba jeden deň a bol prepustený.

Fleck je odchovancom glasgowského klubu Rangers FC, v drese ktorého debutoval už ako 15-ročný. Počas kariéry si obliekal i dresy anglických klubov Coventry City, Blackpool, Sheffield United či Blackburn Rovers. Od septembra 2024 je hráčom štvrtoligového Chesterfieldu, ktorý sa netají postupovými ambíciami.