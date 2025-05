Ministerstvo vnútra rozširuje možnosti využitia digitálnych dokladov v mobile, akceptovať ich budú aj hotely – FOTO

Digitálne doklady v mobile budú akceptovať aj hotely a cestovné kancelárie. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré rozširuje možnosti ich využitia.

Digitálne doklady

Štátny tajomník rezortu Patrik Krauspe podpísal vo štvrtok memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a cestovných agentúr a so Zväzom cestovného ruchu SR. Tie začali s integráciou digitálnych dokladov do svojich procesov a elektronických služieb.

Aplikácie potrebné na vytvorenie digitálnej verzie občianskeho alebo vodičského preukazu si stiahlo už takmer 200-tisíc Slovákov. Využiť ich je možné pri policajných kontrolách, na všetkých pobočkách Slovenskej pošty, pri používaní elektronických služieb finančnej správy a už čoskoro aj pri preukázaní nároku na zľavu pri cestovaní vlakom.

Rezort ale upozornil, že počas pilotnej fázy je potrebné stále nosiť so sebou aj kartičkové doklady. Nie všetky úrady či firmy majú totiž k dispozícii overovacie aplikácie.

Veľký záujem

Ministerstvo vnútra konštatuje veľký záujem o digitálne doklady aj zo súkromného sektora, vrátane firiem a organizácií.

„Sú pripravené asistovať klientom pri vytváraní digitálnej identity a následne pri integrácii e-dokladov do elektronickej peňaženky. V tomto úsilí sú kľúčové bezpečnosť a uchovanie súkromia, poznatky z ich aplikačnej praxe preto ministerstvu vnútra veľmi pomáhajú napríklad pri tvorbe a aktualizácii bezpečnostných štandardov,“ povedal Krauspe.

Overenie dokladov

V pilotnej fáze je možné overiť občiansky preukaz v mobile len na území SR, nie je možné použiť ho ako cestovný doklad v zahraničí. To bude možné až v roku 2027, keď by všetky členské štáty Európske únie mali byť pripravené na spustenie projektu Európskej peňaženky digitálnej identity.

Podmienkou vytvorenia digitálnej verzie občianskeho a následne vodičského preukazu je ich vydanie v klasickej podobe polykarbonátovej karty. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že po nahlásení straty či krádeže dokladov na polícii automaticky strácajú platnosť aj ich digitálne verzie.

V tejto súvislosti pred blížiacou sa dovolenkou sezónou pripomína, že pri strate či krádeži občianskeho preukazu existuje možnosť zablokovať, a teda ochrániť občiansky preukaz pred zneužitím elektronicky z hociktorého miesta na svete.