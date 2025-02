Ministerstvo cestovného ruchu vyhlásilo výzvu na podporu oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky v súlade so zákonom o podpore cestovného ruchu v piatok zverejnilo výzvu určenú oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu.

Výzva bude otvorená do 16. marca 2025. V roku 2025 zvyšuje ministerstvo nárok na dotácie s cieľom motivovať organizácie cestovného ruchu k systematickému a partnerstvám podloženému rozvoju turizmu.

Nárast by mohol byť dynamickejší

„Evidujeme nárast v počte aj v prenocovaniach zahraničných aj domácich návštevníkov. Cestovný ruch medziročne rastie, hoci nedosiahol úroveň z roka 2019. Postupnými krokmi pracujeme na tom, aby ten nárast bol dynamickejší. Aj táto výzva, ale aj znížená sadzba DPH na reštauračné a ubytovacie služby, o ktorú sa zaslúžil Andrej Danko s SNS, by mali slúžiť k tomu, aby nastal skokovitý posun. Výzva bola zmenou legislatívy navýšená na historicky najvyššiu podporu cestovného ruchu, čo súvisí s našou stratégiou – maximálne navýšiť prostriedky do cestovného ruchu, ale aj do športu. Takmer sedemdesiatpercentné navýšenie nie je malá suma a verím, že oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu pripravia také projekty, ktoré budú slúžiť k navýšeniu kvality cestovného ruchu v regiónoch,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.

Výzva sa zameriava na rozvoj ponuky a produktov v konkrétnych tematických oblastiach, ktoré vychádzajú z preferencií Európanov pri výbere dovolenky.

Či už ide o oblasť kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, spoznávanie vidieka a prírody, rôznych športovo-rekreačných aktivít, mestského cestovného ruchu alebo iných aj nerekreačných foriem cestovného ruchu, výzva umožňuje organizáciám cestovného ruchu rozvíjať tieto oblasti spoločne (v kooperačných projektoch) a tak aj spoločne prispievať k ucelenej a konkurencieschopnej produktovej ponuke Slovenska.

Podpora sa tento rok zvyšuje

Kým v minulom roku bolo na podporu kooperačných projektov vyčlenených necelých 10 miliónov, tento rok sa podpora zvyšuje až na 15,9 milióna eur. Oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu môžu na vlastné projekty čerpať dotáciu vo výške 10,6 milióna eur, zatiaľ čo na kooperačné projekty je vyčlenených ďalších 5,3 milióna eur.

„Vyčlenená suma je určená pre 39 oblastných a 8 krajských organizácií cestovného ruchu. Ich členom je viac ako 500 obcí a viac ako 800 podnikateľských a iných subjektov. Tento počet medziročne narástol o 12 percent, čo znamená, že regióny vnímajú potenciál cestovného ruchu pre svoj rozvoj a chcú ho rozvíjať,“ doplnil štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák.

Dotácie bude možné použiť na marketing a propagáciu, podporu turistických informačných centier, tvorbu udržateľných produktov, rozvoj infraštruktúry, podporu atraktivít lokality, zabezpečenie strategických materiálov a vzdelávacie aktivity.