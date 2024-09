Minister financií Kamenický oznámil masívne prepúšťanie úradníkov, o prácu príde približne 5-tisíc ľudí

Štát by mal v rámci konsolidačného balíčka zameraného na ozdravenie verejných financií skresať o 10 percent personálne výdavky, prepustí teda asi 5 000 úradníkov. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Opatrenie by podľa neho malo viesť k ušetreniu približne 124 miliónov eur.

Zároveň Kamenický poprel, že prepúšťanie by sa malo týkať napríklad zdravotníkov, policajtov, vojakov alebo učiteľov. „Primárne pôjde o úradníkov,“ zopakoval minister. Doplnil, že 10 percent úradníkov neprepustila ešte žiadna vláda.