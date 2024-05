Milan Škriniar vždy o miesto bojoval, zabojuje aj teraz (komentár)

Stredajší prvý semifinálový duel futbalovej Ligy majstrov, v ktorom Borussia Dortmund zvíťazila nad Parížom Saint-Germain 1:0, odkryla aktuálny status lídra slovenskej reprezentácie Milana Škriniara. Pozícia rodáka zo Žiaru nad Hronom aktuálne vo francúzskom veľkoklube nevyzerá ružovo. Poďme si vysvetliť, o čo ide a prečo to takto vnímame.

V metropole Vestfálska nastúpili Parížania v systéme so štyrmi obrancami. To, že 29-ročný Slovák nefiguroval v základnej zostave nebolo až takým prekvapením, keďže po návrate po zranení členka hral od úvodnej minúty iba raz (24. apríla v Ligue 1 proti Lorientu, pozn.).

Nemilo prekvapený však mohol ostať slovenský futbalový fanúšik v závere prvého polčasu, keď sa zranil francúzsky stopér Lucas Hernandez.

V očiach Enriqueho až „päťkou“

Kouč Luis Enrique však pri nútenom striedaní nevyrukoval so zaradením Škriniara, ale šancu dostal 20-ročný Brazílčan Berlado. Štvornásobný najlepší slovenský futbalista sa na trávnik nedostal vôbec.

Luis Enrique v úvode sezóny často Škriniara chválil. Dobre stavaný stopér nastupoval pravidelne a bol jedným z nosných hráčov tímu, a to aj napriek tomu, že ho stále parciálne obmedzovali bolesti chrbta, pre ktoré vynechal záverečné mesiace predchádzajúceho ročníka ešte v milánskom Interi. Na začiatku kalendárneho roka si však „Škrinka“ poranil spomínaný členok. Po návrate narazil na vyššiu konkurenciu, nižšiu minutáž a horšiu individuálnu výkonnosť.

V hierarchii stopérov PSG je Škriniar v očiach Luisa Enriqueho možno až „päťkou“. Prím hrá francúzsko- brazílsky tandem Lucas Hernandez- Marquinhos. Viac minút dostáva na trávniku aj skúsený portugalský reprezentant Danilo Pereira. Mladý 20-ročný brazílsky talent Beralda, za ktorého zaplatilo PSG v januári 20 miliónov eur, sme už spomenuli.

Turbulentné etapy v kariére

Novinár Loic Tanzi z francúzskeho denníka L’Equipe už pred časom napísal: „Povráva sa, že tréneri nie sú spokojní s jeho výkonmi v tejto sezóne. Škriniar bude mať v posledných zápasoch čo dokazovať. Navyše, vedenie parížskeho klubu začalo hľadať nového stopéra, ktorý by mohol prísť pred nasledujúcou sezónou. Ide o prvotriedneho obrancu, pripraveného naskočiť do najnáročnejších stretnutí,“ napísal novinár špecializujúci sa na dianie v parížskom veľkoklube.

Škriniar v kariére prežil rôzne turbulentné etapy, počas ktorých narazil na nedostatok priestoru či iné problémy, no vždy zabojoval a miesto v zostave si zakaždým úspešnej uzurpoval a to je jedna z vôbec najobdivuhodnejších čŕt jeho v jeho kariére. Podarilo sa mu to pred vyše desiatimi rokmi v Žiline, neskôr aj v talianskych kluboch Sampdoria Janov a Inter Miláno.

Či to dokáže aj teraz, v jednom z najbohatších klubov na svete pretkanom nebývalou kvalitou, ukáže až čas. Je však jasné, že slovenská reprezentácia ho potrebuje v tej najlepšej verzii, a to nie len na blížiacom sa Eure, ale aj po ňom.