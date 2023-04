Milan „Junior“ Zimnýkoval sa zmenil na člena hmyzej komunity (foto)

To, že sa práve Junior stal slovenskou tvárou kampane svetoznámeho Cirque du Soleil nie je vôbec náhoda. Ako sám prezradil, považuje sa za jedného z najväčších fanúšikov tohto umeleckého zoskupenia z kanadského Montrealu a videl už približne 14 ich šou a 20 predstavení.

„Som tu ako živý pútač a reklama na predstavenie Cirque du Soleil, ktoré sa volá OVO a 19. októbra prichádza na Slovensko,“ povedal pri príležitosti svojho prevtelenia do role hmyzu. „Je to predstavenie, ktoré je hravé, je o živote hmyzu, na ktorý sa hrajú artisti a umelci,“ doplnil.

Blšky, mravce, kobylky

Napriek tomu, že vystúpenie OVO už videl, viac detailov k deju prezradiť nechcel. „OVO je po Portugalsky vajce a predstavenie začína tým, že na lúke pristane vajce a všetok hmyz sa čuduje, čo to vlastne je,“ poodhalil Junior začiatok príbehu.

„Sú tam blšky, mravce, kobylky, všetko pekne urobené kostýmovo aj artisticky a je to úžasný moment ako možno začať tieto predstavenia sledovať s deťmi,“ nechal sa počuť. „OVO je proste pre deti a je úplne jedno, koľko majú, či 6, 16, 26, 56 alebo 106 rokov,“ dodal.

Junior sa v rámci kampane zahral na hmyz, ktorý nie je súčasťou vystúpenia. „Tajne dúfam, že práve na tých októbrových predstaveniach ma vezmú a budem s nimi chodiť ďalej po svete,“ prezradil nám. Predstavenie OVO budú hrať od 19. do 22. októbra a prináša ho agentúra Vivien.

Netradičné materiály

Milan Zimnýkoval je fanúšikom Cirque du Soleil už dlhé roky. „Pri ich poslednom predstavení som mal možnosť nazrieť aj do zákulisia, ja tým žijem, sledujem ich videá a teším sa, že existuje agentúra, ktorá ich predstavenie prinesie aj na Slovensko a nemusíme chodiť napríklad do Viedne,“ poznamenal.

Fascinuje ho organizácia vystúpení, ale aj celý život okolo nich a veľmi by chcel prejsť castingom. „Keby som nerobil to čo robím, chcel by som byť čímkoľvek, aj vodičom kamiónu pri Cirque du Soleil,“ prezradil Junior.

Foto: Stana Topoľská.

Na jeho premene na člena hmyzej komunity pracovali šikovné ruky umeleckej maskérky Adriany Loj a kostymérky Laury Bezuchovej, ktorá sa prezentuje pod značkou L-Revolution. Prvá z dám vyrobila originálnu masku, čelenku a make-up. Druhá zas ušila kostým, vyrobila krídla a zadoček so žihadlom. Pri samotnej výrobe použili netradičné materiály, ako napríklad alobal, servítky, či izolačnú pásku.

Foto: Stana Topoľská.

Cirque du Soleil je kanadská spoločnosť sídliaca v Montreale, založená v roku 1984. Ich predstavenia videlo už viac ako 100 miliónov divákov v 300 mestách po celom svete.