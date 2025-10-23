Milan Dubec: Bohatý život nie je o luxuse, ale o pokoji v duši - ROZHOVOR

V šestnástich začínal v detskej izbe, má za sebou značky ako Zoznam, Pokec, Bistro či Nehnuteľnosti.sk. Milan Dubec patrí medzi najúspešnejších slovenských podnikateľov, napriek tomu hovorí jednoducho, priamo a s pokorou.
V rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa porozprával aj to, ako sa z tínedžerskej zvedavosti stala cesta k slobode, a prečo podľa neho peniaze nikdy nemajú byť cieľ, ale dôsledok poctivej práce. „Začal som z detskej izby, lebo sme nemali garáž,“ hovorí s úsmevom. Internet ho fascinoval ešte v časoch, keď sa o Google iba písalo v magazínoch. „Keď som nenašiel žiadnu zoznamku, vytvoril som ju sám, bavilo ma, že niečo robím a ľudia to používajú,“ spomína.
Zvedavosť bola podľa Milana Dubeca prvým motorom a peniaze prišli až neskôr – spolu so ziskom, ktorý priniesol slobodu. „V roku 2002 sme boli v pluse a zrazu to bola úplne iná hra. Zisk je sloboda – už vám nikto ‚nekecá‘ do toho, čo robíte,“ vraví.
Pád, z ktorého vyrástol nový biznis
V rozhovore v Štúdiu SITA priblížil aj najväčšiu „biznisovú“ chybu. „Zlavy.sk. Drahá doména, krásna myšlienka, ale ekonomicky zlá investícia. Strata 300-tisíc eur,“ hovorí otvorene. Napriek tomu, práve táto skúsenosť mu otvorila dvere k projektom, ktoré dnes pozná celé Slovensko. „Vďaka tomu som pochopil, ako robiť marketing inak. To, čo sa zdalo ako prehra, bola v skutočnosti škola,“ doplnil.
SWAN po 25 rokoch: Kam mieri 4ka a ako zmenila pravidlá trhu - ROZHOVOR s Romanom Vavríkom
Či ide o portál, reštauračný biznis alebo development, jeho filozofia zostáva rovnaká: „Cashflow, zisk a kontrola nákladov. Keď ich nemáš, podnikanie sa ti rozpadne.“ A ešte jedna zásada – byť pripravený na chvíľu, keď „prestane hrať hudba“. Milan Dubec tiež hovorí, že si robí stres testy. „Keby sa trh dnes zastavil, viem, čo spraviť. Nechcem mať nikdy nôž na krku,“ vysvetľuje.
Zodpovednosť namiesto rýchlych skratiek
Byrokraciu považuje za jednu z najväčších prekážok výstavby. „Štát má obrovské príjmy z DPH, daní a poplatkov. Každý schválený projekt prinesie desiatky miliónov eur. Chýba len ochota posilniť úrady, aby to stíhali,“ hovorí.
Napriek frustrácii z pomalých procesov sa rozhodol, že jeho projekty budú vždy korektné. „Niektorí zrúbu stromy a potom riešia pokutu, my počkáme na povolenie, možno trpíme dlhšie, ale máme dobré meno a to je hodnota, ktorú vám nikto nevezme,“ vraví.
Ako investor, má jasnú filozofiu
Milan Dubec vidí trh triezvo. „Kto kupuje byt s výnosom pod 4,5 percenta, riskuje. Možno to chvíľu funguje, ale keď sa úroky otočia, zrazu to nevychádza,“ povedal a aj preto odporúča ľuďom premýšľať dlhodobo a realisticky – nie špekulatívne.
Ako investor, má jasnú filozofiu – diverzifikovať. „Podnikatelia by si mali odkladať aspoň 10 percent zisku bokom. A nie na účet, ale do aktív. Vidím veľa úspešných ľudí, ktorí po 20 rokoch podnikania nič nemajú, lebo všetko nechali v jednej firme,“ hovorí.
Ľudia a hodnoty nad všetkým
V rozhovore sa Milan Dubec dotkol aj uchádzačov o pracovné pozície. „Na pohovore sa každý vie predať, ale to, či vie aj pracovať, ukáže až prax,“ hovorí. A najdôležitejšie kritérium? Hodnotové nastavenie. „Keď sa zhodneme v princípoch, dá sa naučiť všetko ostatné,“ doplnil.
Najväčší apel smeruje k mladým: „Prvý job? Bývaš u rodičov? Daj bokom 80 percent. O desať rokov budeš v úplne inej pozícii než tvoji kamaráti. Bohatý život neznamená luxus. Znamená pokoj. Že si v sobotu ráno môžeš povedať poďme do Tatier, a ideš,“ hovorí.
Čo sa dozviete, ak si pozriete celý videorozhovor?
- ako vybudoval Zoznam, Pokec a ďalšie značky
- prečo je zisk synonymom podnikateľskej slobody
- aké chyby ho posunuli vpred
- ako pristupuje k výstavbe a byrokracii
- čo považuje za zdravé výnosové percento z nájmu
- aké princípy uplatňuje pri výbere ľudí a startupov
- prečo odporúča odkladať časť zisku a žiť pod svoje pomery