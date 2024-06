Mihál pripomína dôležitosť eurovolieb. Dajte hlas tomu, kto bude na európskej úrovni najlepšie hájiť vaše záujmy

Podľa Jozefa Mihála by sa slovenskí voliči počas sobotňajších volieb do Európskeho parlamentu nemali vyhýbať hlasovacím miestnostiam. Ako podotkol v rozhovore pre agentúru SITA, každé voľby sú dôležité, bez ohľadu na to, či ľudia volia svojho starostu v obci alebo poslancov parlamentu.

„Rovnako dôležité sú aj voľby do Európskeho parlamentu, pretože ľudia, ktorí majú reprezentovať vaše záujmy v Európskom parlamente, ich budú reprezentovať vtedy, keď ich tam ‚pošlete‘. A keď to neurobíte, tak tam možno budú iní poslanci, ktorí svojou činnosťou možno nebudú napĺňať vaše zmýšľanie,“ vyhlásil Mihál, ktorý v závere končiaceho sa funkčného obdobia 2019 – 2024 zastával post europoslanca.

Mihál tvrdí, že na Slovensku v súčasnosti považujeme členstvo našej krajiny v Európskej únii za samozrejmosť a po 20 rokoch si občania už ani neuvedomujú, ako sa po vstupe do bloku zlepšili ich životy a akým spôsobom v súčasnosti žijú. Práve preto by mali s plnou vážnosťou pristúpiť k eurovoľbám.

„Je dosť dôležité nezostať vo volebný deň doma a vybrať si z veľmi pestrej a silnej ponuky rôznych politických strán a osobností tých ľudí, do ktorých vkladáte najväčšiu dôveru, že budú čo najlepšie zastupovať váš záujem na európskej úrovni,“ skonštatoval Mihál.