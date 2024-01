Miestne referendum o zrušení parkovacej politiky v Trnave je neplatné, neprišlo dosť ľudí

Miestne referendum o zrušení súčasnej parkovacej politiky v Trnave je neplatné. Do 25 referendových okrskov prišlo v sobotu 13. januára 16 194 ľudí z 53 246 oprávnených voličov. Celková účasť tak bola 30,41 percenta. Výsledky referenda by boli platné, ak by sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov.

Miestne referendum

Spolu bolo v 25 referendových miestnostiach odovzdaných 16 030 platných hárkov. Najvyššia účasť bola v okrsku číslo 25 v mestskej časti Modranka (46,92 percenta), najnižšia v okrsku č. 2 na Trhovej ulici (7,78 percenta). Mesto Trnava informovalo o výsledkoch miestneho referenda v tlačovej správe. Podrobné údaje o výsledku hlasovania zverejní Mestský úrad v Trnave v pondelok 15. januára.

Primátor Trnavy Peter Bročka sa v reakcii na výsledky poďakoval všetkým, ktorí v sobotu vyjadrili svoj postoj k téme parkovania účasťou alebo neúčasťou na miestnom referende.

„Je to pre nás impulz ešte intenzívnejšie pracovať na zjednodušení a skvalitňovaní celého systému parkovania a hľadať čo najefektívnejšie spôsoby spoločnej participácie a komunikácie tejto náročnej a dôležitej témy,“ povedal Bročka.

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva

Zároveň poďakoval aj celému organizačnému tímu, ktorý zabezpečoval administratívnu prípravu a bezproblémový priebeh sobotného referenda.

Primátor Bročka v súlade s všeobecne záväzným nariadením o miestnom referende zvolal na utorok 16. januára o 13:00 mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré vyhlási oficiálne výsledky referenda.