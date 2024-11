Michelko apeluje na poslancov Hlasu, aby pri voľbe členov Rady STVR nevydierali, Hlas má zase výhrady k nominantom SNS

Parlament stále nezvolil členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Bez fungovania rady nie je možné vyhlásiť výberové konanie na nového generálneho riaditeľa verejnoprávneho média ani prijať rozpočet STVR. Ak sa poslanci koalície nedohodnú na menách, hrozí, že telerozhlas sa ocitne v rozpočtovom provizóriu.

„Voľba je naplánovaná na 10. decembra a ja verím, že nakoniec koalícia nájde zhodu na menách členov. Ak by nebola zvolená rada, nemôže sa prijať rozpočet, a to je veľký problém. Dočasne poverený riaditeľ má limit 200-tisíc eur, takže nemôže napríklad ani takú banalitu ako vyplatiť vianočné odmeny zamestnancom,“ povedal pre agentúru SITA poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS) a predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Roman Michelko.

Zdôraznil, že je najvyšší čas, aby prišiel človek s plnou legitimitu, ktorý obháji svoj projekt, a ten bude počas šesťročného funkčného obdobia napĺňať.

SNS očakáva sebareflexiu aj z Hlasu

Podľa jeho slov už SNS urobila pri menách kandidátov na členov rady kompromis. „Elementárnu sebareflexiu očakávame aj z Hlasu-SD. My sme prišli na kompromis, ktorý by bol prijateľný, a je mi veľmi ľúto, že vydržal jeden deň. My tento formát vieme držať a chceme, aby to isté urobila aj druhá strana,“ hovorí Michelko.

Zároveň zdôraznil, že ani jeden z kandidátov nemá žiadnu väzbu na SNS a jediný zo zoznamu 44 kandidátov s politickou minulosťou je Daniel Krajcer, s ktorým má SNS problém. Krajcer v súčasnosti pô í ako poradca podpredsedu Hlasu-SD Erika Tomáša.

Podľa Michelka si treba uvedomiť, že dočasne poverený riaditeľ STVR má mandát len do konca decembra. „Ak by sme sa nedohodli, tak by televízia naozaj mala problémy, a ja apelujem na všetkých, aby si to uvedomili a naozaj nevydierali. Tieto nátlakové hry v rámci koalície sú veľmi nešťastné. Ja verím v racionálnu dohodu, lebo je potrebná,“ prízvukoval.

Michelko si myslí, že ak sa koalícia v decembri zhodne na menách, mohol by byť možno už v polovici januára menovaný nový riaditeľ STVR.

Laššáková chce najprv šéfa parlamentu

Podpredsedníčka kultúrneho výboru a poslankyňa Hlasu-SD Ľubica Laššáková pre agentúru SITA uviedla, že najprv sa v koalícii musí vyriešiť otázka predsedu Národnej rady SR.

„Ja absolútne súhlasím s návrhom, že kým nebude zvolený predseda NR SR, tak budeme svojím spôsobom blokovať aj ostatné voľby. Aj keď si, samozrejme, uvedomujem, že blokovanie voľby členov Rady STVR je komplikované, pretože od toho sa odvíja aj voľba generálneho riaditeľa. Čím skôr budeme mať za sebou voľbu predsedu NR SR, tým skôr sa rozbehne kolotoč ostatných volieb (personálnych, pozn. SITA),“ povedala Laššáková. Dodala, že má výhrady ku kandidátom, ktorých navrhuje SNS, nechce ich však konkretizovať.

Podľa nej si treba v prvom rade poriadne prejsť všetky mená adeptov na miesta v radách, pretože tento problém sa netýka len STVR, ale napríklad aj TASR. „Treba si sadnúť, treba si s tými kandidátmi pohovoriť a vypočuť si, aké majú predstavy a vízie. Veď predsa nebudeme voliť na niekoľko rokov do tak dôležitej rady, ako je Rada STVR, ľudí, o ktorých nie sme presvedčení, že budú túto funkciu vykonávať čestne,“ dodala.

Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD a člen kultúrneho výboru Dušan Jarjabek poukazuje na to, že členovia Rady STVR majú veľké právomoci, a práve preto sú tieto personálne nominácie veľmi dôležité.

Ich právomocou nie je len voľba generálneho riaditeľa, ale majú vplyv aj na voľbu riaditeľa rozhlasu, riaditeľa televízie, ako aj riaditeľov košického a bystrického štúdia STVR. „To je päť riaditeľov, za ktorých bude táto rada zodpovedať. V tejto chvíli treba naozaj veľmi zvážiť, kto bude zvolený a v tomto nie je jednota, to treba povedať úplne na rovinu,“ uviedol Jarjabek pre agentúru SITA.

Podmanický verí v schodné riešenie

Koaličná rada bude podľa Jarjabka musieť znovu zasadnúť a nájsť dohodu a pripustil, že časové naťahovanie vymenovania novej Rady STVR môže mať negatívny dopad na STVR. Ako doplnil, je to však stále lepšia cesta, ako navoliť ľudí, ktorí by nespĺňali predpoklady pre fungovanie STVR podľa predstáv nového zákona.

Jarjabek hovorí, že je nelogické, aby do Rady STVR poslanci zvolili bývalého ministra kultúry Daniela Krajcera, ktorý urobil návrh zákona, „kvôli ktorému televízia nefungovala a pre ktorý bol urobený nový zákon“. To isté sa podľa neho týka bývalého predsedu rady. „Samozrejme, ľudsky proti týmto ľuďom nikto nič nemá, ale ich filozofia riadenia televízie nie je zhodná s filozofiou tých ľudí, ktorí by ich mali voliť,“ hovorí Jarjabek.

Poslanec Smeru-SD Ján Podmanický podľa svojich slov verí, že koalícia v rámci rokovania nájde schodné riešenie, ktoré bude prijateľné pre všetkých a zvolí členov rád. „Uvedomujeme si, že je potrebné dohodu nájsť a intenzívne sa rokuje, stretnutia prebiehajú,“ dodal.