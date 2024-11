Michaela Zamari za mesiac napísala svoju šestnástu knihu

Mladú talentovanú autorku Michaelu Zamari poznajú čitatelia najmä vďaka obľúbenej romanticko-šteklivej sérii Šéf môjho šéfa, dobrodružnejšej sérii Rozhodnutie či autorských spoluprác ako Nasleduj ma a Azaelov pád. Toto leto si na narodeniny vydala svoj pätnásty titul s názvom Nič od toho nečakaj… a dostaneš všetko!, ktorý sa stal bestsellerom, a namiesto oddychu v auguste napísala šestnástu knihu Impulz v tebe. Ide o voľné pokračovanie príbehu Impulz, ktorý pred rokom pokrstila na knižnom veľtrhu v Bratislave a pre veľký úspech tento rok vyšiel aj v susedných Čechách pod názvom Impuls.

Ako stihla napísať knihu za jediný mesiac? „Príbeh Impulz patrí Connorovi a RIley, no už vtedy vo mne zarezonoval jeden vedľajší hrdina, ktorý sa nám predstavil ako záporák. Možno to moja vnútorná kreativita berie ako výzvu, lebo už pri sérii Rozhodnutie a príbehu Priznanie som z najväčšieho vyvrheľa spravila hrdinu, ktorého by v realite prijala nejedna moja čitateľka, vrátane mňa samotnej. Jeho postavu som teda mala v hlave celý rok. Z Leytona v Impulze človeku stoja vlasy dupkom, môže dostať chuť fyzicky mu ublížiť či prinajmenšom s ním zatriasť, ale Leyton v jeho príbehu Impulz v tebe je… ani to neviem stručne opísať, pre mňa je darom. Písať jeho príbeh budem navždy považovať za terapiu, oddych, ktorý asi nikto okrem mňa nepochopí, a výsledok, ktorý poteší nejednu čitateľku alebo čitateľa. Preto som si povedala, že mu venujem celý mesiac, august, a ak mi spolu s hlavnou hrdinkou vyrozpráva celý príbeh, tak to po záverečnej bodke prezradím čitateľom. Bol to intenzívny mesiac, no podarilo sa. O mesiac neskôr sme ho poslali do tlače,“ prezrádza autorka.

Michaela sa netají tým, že ani tentoraz nejde len o romantiku a téma rodiny, súdržnosti a priateľstva sa nesie celý príbehom. Netreba však čakať žiadnu drámu, lebo kde je Leyton, tam je viac než len svetlo na konci tunela. Pripravte sa na ďalšiu jazdu, s ktorou si pocestujete po európskych destináciách aj ázijských veľkomestách a dozviete sa niečo z rodinného zákulisia ľudí žijúcich s diabetes, cukrovkou. Novinku Impulz v tebe už nájdete v každom dobrom kníhkupectve a v sobotu 9. 11. 2024 môžete s autorkou pobesedovať na Bibliotéke v Bratislave.

Foto: Archív Michaely Zamari

Svet ešte nikdy nebol taký veľký, ako keď človek potrebuje nájsť svoju spriaznenú dušu, ani taký malý, ako vo chvíli, keď mu neustále uniká pomedzi prsty…

On je muž, ktorý vždy dostane to, čo chce. Ona je žena, ktorá sa práve ocitla na rázcestí a pre dobro svojich milovaných dokáže zahodiť aj vlastné šťastie. Ale kto povedal, že nemôže mať oboje?

Leyton sa nikdy nehrnul do vzťahu. O ženy nemá núdzu, sústredí sa na úspešnú kariéru a slová vernosť či zaľúbenosť nemá v slovníku. Až kým na svadbe svojho šéfa nestretne ju a odštartuje tým cestu plnú dobrodružstva, tajomstiev a neutíchajúcej vášne. Keď si myslí, že sa medzi nimi rozhorela iskra, záhadná kráska od neho doslova utečie bez stopy či vysvetlenia. Zanechá v ňom však pocit, aký nikdy predtým nezažil. S jediným impulzom, ktorý ho donúti pátrať naprieč kontinentmi.

Leytona môžete poznať z príbehu Impulz, ale až teraz zistíte, čo sa v ňom skutočne skrýva. Svoj dôvtip, láskavosť a húževnatosť predvedie pri honbe za šťastím. So ženou, s ktorou budú skúšaní nielen na Sardínii, ale aj v Bratislave, na albánskej riviére, v stovežatej Prahe či farebnom Busane v Južnej Kórei. A možno aj v Leytonovom rodnom New Yorku… Chcete byť pri tom?

