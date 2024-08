Metropolu východu čaká hlavný festivalový deň PRIDE Košice 2024. Aká je hlavná téma tohto ročníka?

Metropolu východu čaká v sobotu 24. augusta hlavný festivalový deň PRIDE Košice 2024. Konať sa bude v Kasárňach Kulturparku.

Areál bude otvorený od 10:30, oficiálny program odštartuje o 11:00 a o 13:30 vyrazí sprievod do ulíc mesta. O bezpečnosť účastníctva sprievodu sa postará polícia aj súkromná bezpečnostná služba.

Rozličné akcie

Ako informovali organizátori, počas celého dňa budú v areáli Kasární Kulturparku realizované rozličné akcie. Pôjde napríklad o kreatívne workshopy, počas ktorých bude možné vytvoriť si transparenty na sprievod.

Bude sa aj súťažiť, a to v behu na vysokých opätkoch. Pripravená je aj tichá zóna na oddych, detský kútik pre najmenších, či stánky s občerstvením.

„Návštevníci a návštevníčky sa budú môcť zoznámiť s prácou rôznych neziskových organizácií vo festivalovej NGO aleji. Celý deň bude v areáli možnosť bezplatne sa otestovať na HIV a ďalšie sexuálne prenosné infekcie,“ avizujú organizátori.

Kultúrny program

Po návrate sprievodu je pripravený aj kultúrny program, vystúpi napríklad Sisa Fehér, či skupiny Billy Barman, Youniverse a Noční jazdci. Popoludní tiež budú sociologička Silvia Porubänová a právnička Lucia Berdisová diskutovať o stave práv LGBTI+ ľudí na Slovensku.

„Večer bude už tradične patriť drag show QueerTime a na afterpárty zahrajú MC Zuzči & Barbara a DJ Queen B,“ uviedli organizátori.

Hlavnou témou tohto ročníka je „Jedinečno v nás„, pričom cieľom je oslava a vyzdvihnutie jedinečnosti každého človeka. Hlavnú myšlienku PRIDE Košice 2024 do vizuálnej podoby spracovala slovenská ilustrátorka a grafická dizajnérka Kristína Babulicová.

Organizátor podujatia

PRIDE Košice 2024 možno podporiť na platforme Donio.sk, a to počas celého jeho trvania. Organizátorom PRIDE Košice je občianske združenie Saplinq.

Jeho aktuálny ročník podporili Európsky zbor solidarity, Tabačka Kulturfabrik, Kasárne Kulturpark, Erste Digital, Katies club, MerchU a Veľvyslanectvo USA. PRIDE Košice odštartoval v roku 2013 a ide o druhý najväčší PRIDE festival na Slovensku.

„V dnešnej dobe je PRIDE čoraz dôležitejší. Je to priestor radosti, lásky a dúhy, kam môžu nielen LGBTI+ ľudia prísť načerpať trochu svetla, aby vydržali po celý rok. Je to priestor, kde sa môžeme bezpečne tešiť, tancovať, ale aj hnevať či smútiť. Je to náš priestor, kam radi pozývame naše spojenectvá, aby ho budovali s nami,“ vyjadril sa riaditeľ košického PRIDE-u a OZ Saplinq Róbert Furiel.