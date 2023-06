Metro ON/AI Line spojí významné komunity pod Tatrami!

Technologická konferencia Metro ON Line v dňoch 22. a 23. júna 2023 prinesie odlišný formát, na aký sme boli doteraz zvyknutí. Po prvý raz bude v hlavnej úlohe umelá inteligencia, preto je po dlhých rokoch pri aktuálnom ročníku zmenený názov konferencie na Metro ON/AI Line. To či sa každé dva roky tento formát zopakuje, ukáže blízka budúcnosť, najmä v závislosti od toho ako silno AI zasiahne do zmeny našich životov.

Spoločnosť Slovanet sa rozhodla v úlohe generálneho partnera podporiť rozličné komunity, ktoré sa navzájom vedia obohatiť a prinášať interdisciplinárne inovácie. Navyše, za účasti top expertov na umelú inteligenciu a s diskusiou, ako dokáže umelá inteligencia zmeniť nielen telekomunikačný biznis, ale aj každodenný život v budovách, mestách i našich životoch.

Nový ročník konferencie sa bude aj tentokrát konať v komfortnom ekologickom rezorte AquaCity Poprad, ktorý účastníkom konferencie ponúka okrem iného aj výborné podmienky pre oddych a relax. Prednášky a panelové diskusie konferencie budú rozdelené tematicky po jednotlivých sálach a postupne odkryjú komplexné informácie o transformácii telekomunikačného biznisu a príprave nielen telco spoločností na nasadenie umelej inteligencie, správnych inováciách pre inteligentné mestá (garantom je CIVITTA a EIT Urban Mobility) či využitia AI v mestách pre lepšie urbanistické plánovanie a energetiku (garantom je Kempelenov Inštitút Inteligentných Technológií a Slovak Smart City Cluster).

Druhý deň konferencie je venovaný tým najdôležitejším, a to slovenskej mládeži s chuťou zlepšiť svet. Toto dopoludnie je verejne prístupné, venované prednostne študentom stredných a vysokých škôl zo širšieho podtatranského regiónu a koná sa aj vďaka dlhoročnej podpore agentúry SBA (Slovak Business Agency). Svoje inšpiratívne príbehy pre motivovanie mládeže plniť si svoje sny odprezentujú úspešné startupy priamo z Harvardu (BuiltMind) ako i ostrieľaní podnikatelia s výrazne pozitívnym dopadom na našu spoločnosť.

Foto: Metro ON/AI Line



„Prvýkrát po 15tich rokoch meníme názov a zameranie konferencie na AI (Metro ON/AI Line), keďže je to fenomén, ktorý výrazne ovplyvní náš život v najbližších desaťročiach, možno dokonca viac ako internet. Komunity s rôznym zameraním potrebujú spojiť svoje sily a vyťažiť z tejto transformácie čo najviac, inak môže byť neskoro. Zároveň chceme pomôcť regiónu zamyslením sa do budúcna, ako udržať pod Tatrami kongresových návštevníkov čo najdlhšie tak, aby odovzdali svoje cenné know-how čo najširšej skupine tvorivých ľudí,“ hovorí Ján Michlík, organizátor konferencie.

Organizátori sa tento rok rozhodli odhaliť plánovaný formát konferencie pre budúce ročníky, počas ktorých majú v spolupráci s dlhoročnými domácimi ale i medzinárodnými partnermi, lokálnymi komunitami a úspešnými jednotlivcami ambíciu vytvoriť najvýznamnejšiu udalosť v strednej Európe. „Silné partnerstvá s vplyvnými spoločnosťami, úspešnými Popradčanmi či celosvetovými podnikateľmi ako je Peter Vesterbacka, nám napomôžu zmeniť význam tohto regiónu, a prinavrátiť mu tak niekdajšie prvenstvo v adaptácii inovácií, s dosahom na zvýšenie kvality života ľudí,“ dodal Ján Michlík.

Kompletný program technologickej konferencie Metro ON/AI Line a ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk.

Informačný servis