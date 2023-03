Meteorológovia vydali výstrahy pred vetrom na celom území Slovenska, pre tri okresy platí 3. stupeň

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred vetrom pre celé územie Slovenska. Tretí stupeň výstrahy pred silným vetrom vydal pre okresy Poprad, Brezno a Liptovský Mikuláš a platiť má od pondelka 15:00 do utorka do 4:00.

Horám sa radšej vyhnite

V týchto okresoch sa na horách v polohách nad 1 500 m ojedinele očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 – 50 m/s (160 – 180 km/h) a priemernú rýchlosť 30 – 34 m/s (110 – 120 km/h), čo už je mohutná víchrica až orkán.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je turistika či horolezectvo.

Na západe výstraha druhého stupňa

Výstraha druhého stupňa bude platiť od pondelka od 10:00 do 21:00 pre okresy západného Slovenska – Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec, Nitra, Galanta, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Komárno. Od popoludnia do utorka do 3:00 vydali meteorológia výstrahu aj pre južné okresy východného Slovenska.

Ojedinele sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 16 m/s (60 km/h) alebo krátkodobo rýchlosť 23 – 26 m/s (85 – 95 km/h). Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.