Meteorológovia vydali viaceré žlté výstrahy, prichádza studený front a ochladí sa aj o 10 stupňov

Meteorológovia hlásia zmenu počasia, kým vo štvrtok ešte mohla teplota na niektorých miestach Slovenska vystúpiť aj na 10 stupňov Celzia, studený front predvianočné oteplenie ukončí a v nasledujúcich dňoch sa ochladí, môže aj snežiť a vydané sú aj výstrahy.

Ochladenie aj o 10 stupňov Celzia

V piatok bude na Slovensku podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky a v polohách od cca 800 m aj sneženie. Zrážok však postupne ubudne a podvečer môže na krajnom západe byť aj menej oblačnosti.

Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 2 až 7 stupňov Celzia, ojedinele však môže byť aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m dosiahne okolo mínus 5 stupňov Celzia. Ako upozornil portál iMeteo.sk, predvianočné oteplenie sa tak končí.

„Na severe sa v piatok oproti štvrtku ochladí aj o 10 stupňov, keďže piatkové maximá sa budú v Žilinskom kraji pohybovať okolo nuly,“ priblížil.

Výstraha pred hmlou

Ako informuje SHMÚ na svojom webe, v piatok bude cez našu oblasť postupovať studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z centrálnej Škandinávie nad severozápadné Rusko a za ním sa rozšíri od západu do karpatskej oblasti okraj tlakovej výše.

Zrána sa môže lokálne vyskytnúť aj hmla a výstraha prvého stupňa je vydaná do 6.00 pre Banskobystrický, Košický, Prešovský aj Žilinský kraj a tiež v okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Levice, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.

Hmla sa môže lokálne vyskytnúť na väčšine územia Slovenska. Foto: www.shmu.sk

Na horách hrozí víchrica

Pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta a Trnava je do 9.00 ráno platné žlté varovanie prvého stupňa pred silným vetrom. Rovnako tak to bude od druhej popoludní do ôsmej večer v okrese Poprad.

Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je vydaná pre sedem okresov Slovenska. Foto: www.shmu.sk

V piatok bude silno fúkať na horách, varovanie prvého stupňa vydali meteorológovia od 7.00 do 20.00 pre vyššie položené oblasti v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.

Na horách nad pásmom lesa sa očakáva výskyt vetra, ktorý môže dosiahnuť krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.