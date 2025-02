Meteorológ Jurčovič ukázal dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní. Kedy sa bude jar hlásiť o slovo?

Posledný týždeň máme na Slovensku mrazivé noci, ale počasie chystá zmenu a veľmi nízke teploty budú minulosťou, ale prídu zrážky. Meteorológ Peter Jurčovič ukázal aj dlhodobú predpoveď na 30 dní a priblížil, kedy sa bude jar pomaly hlásiť o slovo.

V piatok k nám podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v chladnom vzduchu od severovýchodu zasahuje tlaková výš so stredom nad pohraničím Bieloruska, Ukrajiny aj Ruska a súčasne od západu postupuje cez strednú Európu rozpadávajúci sa teplý front.

Je prevažne malá, na západe postupne miestami až veľká oblačnosť a najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 stupňov Celzia, ale v údoliach je ojedinele chladnejšie. „Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo mínus 5 stupňov Celzia,“ informuje SHMÚ na svojom webe.

Výstraha pred nízkymi teplotami

Na noc z piatka na sobotu meteorológovia pre niektoré okresy opäť vydali výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Žltou farbou označili okresy Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.

Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 stupňov Celzia

Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami vydaná na noc z piatka na sobotu. Foto: www.shmu.sk

Aké bude počasie cez víkend (sobota a nedeľa)?

V sobotu bude od severovýchodu bude do našej oblasti zasahovať tlaková výš so stredom nad pohraničím Ukrajiny aj Bieloruska a zároveň k nám bude prúdiť od západu teplejší vzduch.

Podľa predpovede SHMÚ má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou. „Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8, v údoliach a pri nízkej oblačnosti

ojedinele mínus 1 až 3 stupne Celzia,“ informujú meteorológovia.

V noci zo soboty na nedeľu teplota klesne na mínus 2 až mínus 8 a v údoliach lokálne na mínus 8 až mínus 14 stupňov Celzia.

V nedeľu bude počasie v našej oblasti ovplyvňovať tlaková výš, ktorej stred sa presunie z pohraničia Ukrajiny a Bieloruska nad Bulharsko. Podobne ako v sobotu bude jasno až polojasno a iba ojedinele zväčšená oblačnosť. Teploty sa budú pohybovať od 3 do 8 stupňov Celzia, v údoliach bude ojedinele okolo 1 stupeň Celzia.

Dlhodobá predpoveď počasia

Ako ukazuje grafická predpoveď SHMÚ na nasledujúcich sedem dní, nočné mrazy sa od utorku zmiernia, ale pribudnú zrážky. „Obdobie bude ako celok bude od utorku do štvrtku teplotne slabo nadnormálne,“ uvádza SHMÚ.

Grafická predpoveď počasia SHMÚ na nasledujúcich 7 dní. Foto: www.shmu.sk

Meteorológ Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj povedal, že dlhodobá predpoveď na 30 dní ukazuje, že ešte stále by malo byť do konca prvého marcového týždňa dosť chladno, potom sa to začne otepľovať.

Od 10. do 20. marca by už mali byť denné teploty medzi 10 až 15 stupňami Celzia, takže jar sa pomaly bude hlásiť o slovo.