Mesto Holíč kupuje auto, s ktorým Danko zdemoloval semafor

Mesto Holíč kupuje od Slovenskej národnej strany za 37 400 eur ojazdené motorové vozidlo Škoda Superb.

Fungl nové vozidlo

Vozidlo s čiernou metalízou má rok a podľa tachometra najazdených len 1000 kilometrov. Do evidencie vozidiel bolo prvýkrát zapísané 18. decembra 2023.

Podľa mestskej poslankyne Ľudmily Mičovej by sa za tie peniaze dalo kúpiť aj úplne nové vozidlo, ktoré by bolo bezpečné a nemuselo by ísť o kúpu „z druhej ruky“. Podľa primátora Holíča Zdenka Čambala ide v tomto prípade o „fungl nové vozidlo“, ktoré má úplne iné parametre, ako by mala za túto cenu nová Octavia.

Žiadne viditeľné vady

Na strane kupujúceho zmluvu podpísal primátor Zdenko Čambal, ktorý je aj podpredsedom SNS, za predávajúceho predseda SNS Andrej Danko. Kupujúci potvrdil, že predmet kúpy nemá žiadne viditeľné vady.

Predávajúci zasa, že žiadne skryté vady nezamlčal. Primátor Čambal pre televíziu Markíza potvrdil, že ide o vozidlo, s ktorým Andrej Danko v januári tohto roku v Bratislave pri dopravnej nehode zdemoloval semafor. Z miesta nehody odišiel, podľa výsledkov policajného vyšetrovania sa dopustil priestupku.